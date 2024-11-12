Виктор Брагинский получил подозрение из-за подтопления метро в Киеве — что известно

Подтопление метро в Киеве — Брагинскому сообщили о подозрении
Экс-руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным правоохранителей, его действия привели к подтоплению тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) во вторник, 12 ноября.
Брагинскому сообщили о подозрении
В ОГП отмечают, что подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена, не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей.
"Он не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена", — отмечают правоохранители.
В прокуратуре объяснили, что следствием невыполнения должностных обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей.
"Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени", — говорится в сообщении.
По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" ненадлежащая и не отвечает строительным нормам и правилам.
"В результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесено более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн", — добавили в ОГП.
Там уточнили, что в настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого.
Ранее мы писали, что за исследования проблемного тоннеля метро в Киеве переплатили в 20 раз.
Напомним, 12 сентября в Киеве возобновили движение поездов метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". "Синяя ветка" полноценно возобновила свою работу.
Читайте Новини.LIVE!