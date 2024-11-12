Виктор Брагинский получил подозрение из-за подтопления метро в Киеве — что известно

Экс-руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский. Фото: соцсети Брагинского

Экс-руководителю "Киевского метрополитена" Виктору Брагинскому сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным правоохранителей, его действия привели к подтоплению тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) во вторник, 12 ноября.

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Брагинскому сообщили о подозрении

В ОГП отмечают, что подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена, не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей.

"Он не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена", — отмечают правоохранители.

В прокуратуре объяснили, что следствием невыполнения должностных обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей.

"Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени", — говорится в сообщении.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" ненадлежащая и не отвечает строительным нормам и правилам.

"В результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесено более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн", — добавили в ОГП.

Там уточнили, что в настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого.

Ранее мы писали, что за исследования проблемного тоннеля метро в Киеве переплатили в 20 раз.

Напомним, 12 сентября в Киеве возобновили движение поездов метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". "Синяя ветка" полноценно возобновила свою работу.