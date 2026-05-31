Повышение проезда в Киеве остается ниже себестоимости

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен за поездку. Однако даже с таким тарифом он все равно останется ниже себестоимости.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Киев24.

Повышение проезда в общественном транспорте Киева

Кличко рассказал, что каждый год Киев дотирует транспорт на 12 млрд грн. Поскольку расходы на топливо, электроэнергию, ремонт дорог, обновление подвижного состава и зарплаты выросли, повышение проезда — это вынужденный шаг.

"Мы дотируем 12 млрд грн ежегодно на общественный транспорт. Но нам нужно еще дополнительно поддерживать в нормальном состоянии дороги, обновлять транспорт, повышать заработные платы и мы также учитываем, что повысилась смета топлива и электроэнергии. В этом направлении наша задача — чтобы все работало. Это вынужденные шаги, но мы должны повысить цены на проезд", — сказал городской голова.

В то же время он добавил, что себестоимость поездки в метро составляет около 60 грн, а в наземном транспорте — около 50 грн. Даже после возможного повышения разовый билет останется почти вдвое дешевле реальной стоимости перевозки.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. В случае повышения тарифов месячный проезд в столице может стоить 4875 грн.

В то же время депутат Андрей Витренко подсчитал, что расходы семьи из трех человек на транспорт могут достичь 35 тыс. грн в год. По его словам, такой сценарий возможен после поднятия тарифов.