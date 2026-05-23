Вітренко: витрати родини на транспорт сягнуть 35 тис. грн на рік

Головна Київ Вітренко: витрати родини на транспорт можуть сягнути 35 тис. грн на рік

Вітренко: витрати родини на транспорт можуть сягнути 35 тис. грн на рік

Дата публікації: 23 травня 2026 21:47
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що проїзд у громадському транспорті за рік коштуватиме родині з трьох людей 35 тисяч гривень. За його словами, такий сценарій можливий після підняття тарифів.

Про це Андрій Вітренко повідомив в етері "Київський час", передає Новини.LIVE.

Що буде з цінами на громадський транспорт

Петиція з вимогою не підвищувати тарифи на проїзд у столиці зібрала необхідну кількість підписів менш ніж за добу. Вітренко наголосив, що тепер її обов'язково мають розглянути.

"Це величезна сума грошей, яка буде витрачатися не на освіту, не на охорону здоров'я, а на те, що просто хтось десь в якомусь підприємстві комунальному зможе більше використати обігових коштів", — зазначив депутат.

Також Вітренко висунув ультиматум у разі, якщо влада не прислухається до громадян та все ж таки затвердить новий тариф.

"Якщо ви залишите даний тариф і все ж таки приймете рішення 15 липня про те, що тариф проїзду буде 30 гривень, всі кошти, які стосуються регулювання послуг, регулювання вартості послуг, а це сотні мільйонів гривень, компенсація за пільговий проїзд, утримання, капітальний ремонт і капітальні інвестиції до Київського метрополітену і Київпастрансу, віддавайте в бюджет і ми їх перерозподілимо на армію і на виконання плану стійкості", — заявив депутат.

Останні новини Києва

Новини.LIVE повідомляли, що ціни на пальне в Києві залишаються стабільними 23 травня. Найдорожчий бензин пропонують великі мережі АЗС, де А-95 коштує до 79,90 грн/л, а дизель — до 89,90 грн/л.

Також Новини.LIVE розповідали, що військові ТЦК та СП, причетні до побиття ветерана у Києві, перейдуть на службу до бойових підрозділів. Наразі триває розслідування за фактом неправомірних дій. Як відомо, інцидент трапився у Шевченківському районі столиці: між працівниками ТЦК та ветераном Артемом Морозом спалахнув конфлікт, внаслідок чого один із військовослужбовців вдався до фізичної сили щодо чоловіка.

Додамо, що начальник Вишгородської РВА Олексій Данчин заявив про посилення заходів оборони населених пунктів. Він пояснив, що це пов'язано з підготовкоою доо можливої загрози з боку Росії.

ціни в Україні громадський транспорт ефір Новини.LIVE
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
