Вітренко: витрати родини на транспорт сягнуть 35 тис. грн на рік

Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що проїзд у громадському транспорті за рік коштуватиме родині з трьох людей 35 тисяч гривень. За його словами, такий сценарій можливий після підняття тарифів.

Про це Андрій Вітренко повідомив в етері "Київський час", передає Новини.LIVE.

Що буде з цінами на громадський транспорт

Петиція з вимогою не підвищувати тарифи на проїзд у столиці зібрала необхідну кількість підписів менш ніж за добу. Вітренко наголосив, що тепер її обов'язково мають розглянути.

"Це величезна сума грошей, яка буде витрачатися не на освіту, не на охорону здоров'я, а на те, що просто хтось десь в якомусь підприємстві комунальному зможе більше використати обігових коштів", — зазначив депутат.

Також Вітренко висунув ультиматум у разі, якщо влада не прислухається до громадян та все ж таки затвердить новий тариф.

"Якщо ви залишите даний тариф і все ж таки приймете рішення 15 липня про те, що тариф проїзду буде 30 гривень, всі кошти, які стосуються регулювання послуг, регулювання вартості послуг, а це сотні мільйонів гривень, компенсація за пільговий проїзд, утримання, капітальний ремонт і капітальні інвестиції до Київського метрополітену і Київпастрансу, віддавайте в бюджет і ми їх перерозподілимо на армію і на виконання плану стійкості", — заявив депутат.

