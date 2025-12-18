Нардеп рассказал о проблемах в новостройках Бучи и Ирпеня

Жилой массив "Новая Буча". Фото: "Новая Буча"/Facebook

В Буче и Ирпене построили немало жилья без необходимых электрических мощностей и трансформаторных подстанций, из-за чего жители сталкиваются с проблемами электроснабжения. По словам нардепа Алексея Кучеренко, застройщики подключали дома к сетям незаконно.

Об этом нардеп рассказал в эфире "Київського часу".

Нардеп о проблемах в новостройках Бучи и Ирпеня

Кучеренко отметил, что в Буче и Ирпене возвели значительное количество жилья без достаточных электрических мощностей и трансформаторных подстанций.





Нардеп пояснил, что застройщики подключали дома к сетям "пиратским способом", после чего фактически исчезли, оставив жителей с проблемами.

В результате энергетики вынуждены отказывать в полноценном электроснабжении, ведь такие объекты находятся в "полузаконном" статусе.

В то же время Кучеренко подчеркнул, что ответственность лежит не только на застройщиках, но и на местных властях и государственных архитектурно-строительных органах, которые не осуществляли надлежащего контроля. При этом сами жители, по его словам, являются заложниками ситуации.

"У них нет трансформаторных подстанций, их нельзя нормально всех обеспечить. Они пиратским способом заживились, но ввели в эксплуатацию, и нормальные технические условия они так и не получили.

И в этой ситуации люди живут, они невиновны. Застройщик где-то уже в Каннах, видимо. А в результате электроэнергии не хватает, и им говорят, ребята, а у вас нет технических условий, извините. Для нас вы вообще, ну, такой объект полузаконный, полунезаконный, понимаете? И тут я бы не сказал, что энергетики не правы", — рассказал нардеп.

Напомним, что 16 декабря жители жилого комплекса "Новая Буча" перекрыли Варшавскую трассу со стороны Ворзеля. Люди вышли на протест из-за отсутствия постоянного электроснабжения в домах и риска полного обесточивания.

Недавно стало известно, что ряд многоквартирных домов в Киевской области и в Киеве фактически не имеют полноценных технических условий на надлежащее электроснабжение.

Ранее эксперт объяснил, почему Киев сейчас имеет один из крупнейших дефицитов электроэнергии в Украине.