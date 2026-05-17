После атак РФ на Киевщине отстроили 80% разрушенных объектов

Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

На Киевщине уже удалось восстановить около 80% объектов, которые были повреждены или разрушены в результате российских атак с начала полномасштабной войны. В то же время регион продолжает подвергаться новым ударам, из-за чего процесс восстановления продолжается непрерывно.

Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время форума "Люди и громады: решения, формирующие будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

После атак РФ на Киевщине отстроили 24 тысячи объектов

По словам Калашника, всего в Киевской области было повреждено или разрушено около 31 тысячи объектов. Сейчас удалось восстановить уже примерно 24 тысячи, большинство из которых — жилые дома.

"Киевщина является флагманом по восстановлению. По статистике, 31 тысяча было разрушено объектов и 80% уже обеспечено восстановлением, это 24 тысячи объектов. В большинстве случаев это жилье людей и социальная инфраструктура", — отметил он.

Глава ОВА отметил, что несмотря на активное восстановление, российские обстрелы продолжают наносить новые разрушения в регионе. В частности, после последних атак повреждения получили дома в Счастливом и Чабанах.

"Нельзя говорить о том, что это незначительные повреждения, потому что за каждым из них есть разрушенная жизнь или жилье", — подчеркнул Калашник.

Как сообщали Новини.LIVE, иностранным дипломатам продемонстрировали последствия массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая. В частности, делегации побывали возле многоэтажного дома в Дарницком районе столицы, где в результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

А также в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко депутат Киевского горсовета Леонид Емец заявил, что восстановление жилых домов, поврежденных из-за российских ударов, затягивается из-за сложных тендерных процедур и отсутствия необходимых решений парламента.