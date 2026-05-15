Іноземним дипломатам показали наслідки обстрілу Києва

Наслідки російського обстрілу Києва 14 травня.

Іноземним дипломатам показали наслідки масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 14 травня. Зокрема, вони відвідали багатоповерхівку в Дарницькому районі, де окупанти повністю знищили підʼїзд. Внаслідок обстрілу загинули 24 людини, а також є поранені.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у пʼятницю, 15 травня

Росія 14 травня вкотре здійснила терористичну атаку по території України. Основний удар припав на Київ. Зокрема, у Дарницькому районі російська крилата ракета Х-101, виготовлена лише у другому кварталі цього року в обхід усіх міжнародних санкцій, поцілила прямо у житлову багатоповерхівку.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Крім того, ще 48 мешканців отримали поранення різного ступеня важкості.

Сьогодні місце трагедії відвідали український лідер Володимир Зеленський, премʼєр Юлія Свириденко та глава МВС Ігор Клименко. Крім того, наслідки російського обстрілу побачили представники іноземного дипломатичного корпусу.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський 15 травня відвідав місце російського обстрілу Києва, де противник зруйнував підʼїзд багатоповерхівки. Він висловив співчуття родинам загиблих.

На місце атаки приходять люди з квітами, свічками та іграшками, аби вшанувати памʼять загиблих. Також поклали альбоми з фотографіями, які знайшли під час розборів завалів.