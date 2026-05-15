Іноземним дипломатам показали наслідки обстрілу Києва

Іноземним дипломатам показали наслідки обстрілу Києва

Дата публікації: 15 травня 2026 15:10
Іноземним дипломатам показали наслідки обстрілу Києва
Наслідки російського обстрілу Києва 14 травня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Іноземним дипломатам показали наслідки масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 14 травня. Зокрема, вони відвідали багатоповерхівку в Дарницькому районі, де окупанти повністю знищили підʼїзд. Внаслідок обстрілу загинули 24 людини, а також є поранені.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у пʼятницю, 15 травня

Іноземні дипломати побачили наслідки російського обстрілу Києва

Росія 14 травня вкотре здійснила терористичну атаку по території України. Основний удар припав на Київ. Зокрема, у Дарницькому районі російська крилата ракета Х-101, виготовлена лише у другому кварталі цього року в обхід усіх міжнародних санкцій, поцілила прямо у житлову багатоповерхівку.

Російський обстріл Києва 14 травня
Іноземні дипломати відвідали місце російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Удар Росії по Києву 15 травня
Уламки російської ракети. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Іноземні дипломати побачили наслідки російського обстрілу Києва
Іноземні дипломати на місці російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Крім того, ще 48 мешканців отримали поранення різного ступеня важкості.

Дипломати на місці російського обстрілу Києва
Іноземні дипломати побачили наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Іноземні дипломати на місці російського обстрілу Києва
Представники іноземного дипломатичного корпусу на місці російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Масований обстріл Києва 15 травня
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Сьогодні місце трагедії відвідали український лідер Володимир Зеленський, премʼєр Юлія Свириденко та глава МВС Ігор Клименко. Крім того, наслідки російського обстрілу побачили представники іноземного дипломатичного корпусу.

Обстріл Дарницького району Києва
Рятувальники спілкуються з представниками іноземного дипломатичного корпусу. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Атака Росії на Київ 15 травня
Наслідки масованого російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський 15 травня відвідав місце російського обстрілу Києва, де противник зруйнував підʼїзд багатоповерхівки. Він висловив співчуття родинам загиблих.

На місце атаки приходять люди з квітами, свічками та іграшками, аби вшанувати памʼять загиблих. Також поклали альбоми з фотографіями, які знайшли під час розборів завалів.

Аркадій Пастула
