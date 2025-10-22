Відео
Головна Київ Після атаки окупантів у Києві є загиблі — що відомо

Після атаки окупантів у Києві є загиблі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:46
Оновлено: 07:08
У столиці після атаки окупантів є жертви серед містян — що відомо
Термінова новина

У Києві після четвертої за ніч атаки російських окупантів є жертви. Повідомляється про загибель двох людей.

Про це проінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки РФ

Тимур Ткаченко висловив співчуття родинам загиблих. Також повідомляється, що триває атака окупантів РФ на столицю України.

Вже відомо, що у Деснянському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території, попередньо без постраждалих.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко проінформував, що у Дніпровському район і столиці є влучання уламків  БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового будинку. Через це там почалась пожежа, але рятувальникам вдалось вивести 10 людей.

У Печерському районі зафіксували падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.

У Дарницькому районі влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Також в цьому районі є влучання у 17-ти поверховий житловий будинок. Загоряння на рівні 14-15 поверхів. Усі служби працюють на місцях.

Новина оновлюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
