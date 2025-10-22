У столиці після атаки окупантів є жертви серед містян — що відомо

Після атаки окупантів у Києві є загиблі — що відомо
У Києві після четвертої за ніч атаки російських окупантів є жертви. Повідомляється про загибель двох людей.
Про це проінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Що відомо про наслідки атаки РФ
Тимур Ткаченко висловив співчуття родинам загиблих. Також повідомляється, що триває атака окупантів РФ на столицю України.
Вже відомо, що у Деснянському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території, попередньо без постраждалих.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко проінформував, що у Дніпровському район і столиці є влучання уламків БпЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового будинку. Через це там почалась пожежа, але рятувальникам вдалось вивести 10 людей.
У Печерському районі зафіксували падіння уламка ракети з подальшим горінням. Пожежі вже немає.
У Дарницькому районі влучання уламків БпЛА по території підприємства з подальшим загорянням двоповерхової будівлі та ангару. Також в цьому районі є влучання у 17-ти поверховий житловий будинок. Загоряння на рівні 14-15 поверхів. Усі служби працюють на місцях.
Новина оновлюється...
