Україна
Главная Киев После атаки оккупантов в Киеве есть погибшие — что известно

После атаки оккупантов в Киеве есть погибшие — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 06:46
обновлено: 07:41
В Киеве после атаки России есть жертвы 22 октября — что известно
Работники ГСЧС на месте попаданий РФ в Киеве 22 октября. Фото: ГСЧС

В Киеве после четвертой за ночь атаки российских оккупантов есть жертвы. Сообщается о гибели двух человек.

Об этом проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:
Атака Росії на Київ 22 жовтня - які наслідки
Пожарные тушат огонь после атаки России. Фото: ГСЧС

Что известно о последствиях атаки РФ

Тимур Ткаченко выразил соболезнования семьям погибших. Также сообщается, что продолжается атака оккупантов РФ на столицу Украины.

После атаки оккупантов в Киеве есть погибшие — что известно - фото 2
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Уже известно, что в Деснянском районе вражеский БпЛА упал на открытой территории, предварительно без пострадавших.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Днепровском районе столицы есть попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-этажного дома. Из-за этого там начался пожар, но спасателям удалось вывести 10 человек.

Скільки загиблих і постраждалих через обстріл Росією Києва на 22 жовтня
Спасатели во время ликвидации последствий российских попаданий. Фото: ГСЧС

В Печерском районе зафиксировали падение обломка ракеты с последующим горением. Пожар уже потушили.

В Дарницком районе попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также в этом районе есть попадание в 17-этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей. Все службы работают на местах.

После атаки оккупантов в Киеве есть погибшие — что известно - фото 4
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, что в Киеве и еще ряде регионов Украины в ночь на 22 октября по меньшей мере четыре раза за ночь объявляли воздушную тревогу. Это связано с атакой России ударными беспилотниками и баллистическими и крылатыми ракетами.

Также мы сообщали, что россияне атаковали и Запорожье ночью 22 октября. В результате обстрела пострадали люди и повреждены жилые дома. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал первые последствия российских ударов.

Киев воздушная тревога война в Украине атака погибшие пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
