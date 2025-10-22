В Киеве после атаки России есть жертвы 22 октября — что известно

После атаки оккупантов в Киеве есть погибшие — что известно
В Киеве после четвертой за ночь атаки российских оккупантов есть жертвы. Сообщается о гибели двух человек.
Об этом проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Что известно о последствиях атаки РФ
Тимур Ткаченко выразил соболезнования семьям погибших. Также сообщается, что продолжается атака оккупантов РФ на столицу Украины.
Уже известно, что в Деснянском районе вражеский БпЛА упал на открытой территории, предварительно без пострадавших.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Днепровском районе столицы есть попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-этажного дома. Из-за этого там начался пожар, но спасателям удалось вывести 10 человек.
В Печерском районе зафиксировали падение обломка ракеты с последующим горением. Пожар уже потушили.
В Дарницком районе попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также в этом районе есть попадание в 17-этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей. Все службы работают на местах.
Напомним, что в Киеве и еще ряде регионов Украины в ночь на 22 октября по меньшей мере четыре раза за ночь объявляли воздушную тревогу. Это связано с атакой России ударными беспилотниками и баллистическими и крылатыми ракетами.
Также мы сообщали, что россияне атаковали и Запорожье ночью 22 октября. В результате обстрела пострадали люди и повреждены жилые дома. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал первые последствия российских ударов.
Читайте Новини.LIVE!