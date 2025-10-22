В Киеве после атаки России есть жертвы 22 октября — что известно

Работники ГСЧС на месте попаданий РФ в Киеве 22 октября. Фото: ГСЧС

В Киеве после четвертой за ночь атаки российских оккупантов есть жертвы. Сообщается о гибели двух человек.

Об этом проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Пожарные тушат огонь после атаки России. Фото: ГСЧС

Что известно о последствиях атаки РФ

Тимур Ткаченко выразил соболезнования семьям погибших. Также сообщается, что продолжается атака оккупантов РФ на столицу Украины.

Уже известно, что в Деснянском районе вражеский БпЛА упал на открытой территории, предварительно без пострадавших.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Днепровском районе столицы есть попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-этажного дома. Из-за этого там начался пожар, но спасателям удалось вывести 10 человек.

Спасатели во время ликвидации последствий российских попаданий. Фото: ГСЧС

В Печерском районе зафиксировали падение обломка ракеты с последующим горением. Пожар уже потушили.

В Дарницком районе попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также в этом районе есть попадание в 17-этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей. Все службы работают на местах.

Напомним, что в Киеве и еще ряде регионов Украины в ночь на 22 октября по меньшей мере четыре раза за ночь объявляли воздушную тревогу. Это связано с атакой России ударными беспилотниками и баллистическими и крылатыми ракетами.

Также мы сообщали, что россияне атаковали и Запорожье ночью 22 октября. В результате обстрела пострадали люди и повреждены жилые дома. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал первые последствия российских ударов.