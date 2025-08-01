Обстріл Києва 31 липня - авто занесло на дерево

Авто закинуло силою вибуху на дерево. Фото: Kyiv. The City of Courage

У ніч проти четверга, 31 липня, російські війська атакували Київ. Після цього одну з постраждалих автівок підняли краном на дерево.

Про це повідомляють київські пабліки.

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Понівечена автівка опинилася на дереві.

Деталі, де саме це сталося, залишилися невідомими.

"Жах! Авто закинуло аж на дерево: такою була вчора сила вибухової хвилі в Києві", — говориться у повідомленні.

При цьому інші канали пишуть, що насправді автівку підняли краном.

Пост пабликів. Фото: скриншот

Варто зазначити, що внаслідок удару по Києву загинула 31 людина, зокрема п'ятеро дітей. Поранень зазнали 159 людей.

Нагадаємо, що Новини.LIVE показали, як Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ.

У столиці 1 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня.