Обстріл Києва 31 липня - авто занесло на дерево

Після атаки РФ на Київ авто опинилося на дереві — що сталося
У ніч проти четверга, 31 липня, російські війська атакували Київ. Після цього одну з постраждалих автівок підняли краном на дерево.
Про це повідомляють київські пабліки.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва
Понівечена автівка опинилася на дереві.
Деталі, де саме це сталося, залишилися невідомими.
"Жах! Авто закинуло аж на дерево: такою була вчора сила вибухової хвилі в Києві", — говориться у повідомленні.
При цьому інші канали пишуть, що насправді автівку підняли краном.
Варто зазначити, що внаслідок удару по Києву загинула 31 людина, зокрема п'ятеро дітей. Поранень зазнали 159 людей.
Нагадаємо, що Новини.LIVE показали, як Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ.
У столиці 1 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня.
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