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Головна Київ Після атаки РФ на Київ авто опинилося на дереві — що сталося

Після атаки РФ на Київ авто опинилося на дереві — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 16:39
Обстріл Києва 31 липня - авто занесло на дерево
Авто закинуло силою вибуху на дерево. Фото: Kyiv. The City of Courage

У ніч проти четверга, 31 липня, російські війська атакували Київ. Після цього одну з постраждалих автівок підняли краном на дерево.

Про це повідомляють київські пабліки.

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Понівечена автівка опинилася на дереві.

Деталі, де саме це сталося, залишилися невідомими.

"Жах! Авто закинуло аж на дерево: такою була вчора сила вибухової хвилі в Києві", — говориться у повідомленні.

При цьому інші канали пишуть, що насправді автівку підняли краном.

Атака на Київ — через вибух постраждале авто опинилось на дереві - фото 1
Пост пабликів. Фото: скриншот

Варто зазначити, що внаслідок удару по Києву загинула 31 людина, зокрема п'ятеро дітей. Поранень зазнали 159 людей. 

Нагадаємо, що Новини.LIVE показали, як Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ.

У столиці 1 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня.

Київ авто обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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