Обстріл Києва 31 липня — наслідки атаки РФ у Солом'янському районі

Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ — фоторепортаж
У Солом'янському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу 31 липня. Щонайменше 10 будинків зазнали руйнування.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик.
У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ
Значних руйнувань після масованої ворожої атаки зазнав проспект Відрадний у Солом'янському районі столиці.
Як стало відомо, щонайменше 10 будинків залишилися без вікон, а деякі і без частин даху.
Наразі на місці працюють комунальні служби, які допомагають місцевим мешканцям ліквідувати наслідки обстрілу.
Зазначимо, що внаслідок удару окупантів в Солом'янському районі столиці загинуло двоє людей.
Також було завершено аварійно-пошукові роботи у Святошинському районі, де армія РФ поцілила у багатоповерхівку.
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня зросла до 31 особи, серед яких п'ятеро — діти.
Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав посилити тиск на РФ після масованої атаки на Київ.
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