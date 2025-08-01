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Головна Київ Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ — фоторепортаж

Солом'янський район Києва оговтується від атаки РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 14:13
Обстріл Києва 31 липня — наслідки атаки РФ у Солом'янському районі
Зруйнований будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Солом'янському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу 31 липня. Щонайменше 10 будинків зазнали руйнування.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик.

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У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ

Значних руйнувань після масованої ворожої атаки зазнав проспект Відрадний  у Солом'янському районі столиці.

Обстріл Києва - Відрадний проспект
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Як стало відомо, щонайменше 10 будинків залишилися без вікон, а деякі і без частин даху.

Наслідки удару по Києву - Солом'янський район
Зруйновані балкони у будинках. Фото: Новини.LIVE
Зруйновані будинки на Відрадному - обстріл Києва
Наслідки удару РФ по Солом'янському району. Фото: Новини.LIVE

Наразі на місці працюють комунальні служби, які допомагають місцевим мешканцям ліквідувати наслідки обстрілу.

Обстріл Києві 31 липня - фото наслідків
Згоріла квартира у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва - фото
Двір зруйнованого будинку на Відрадному проспекті. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що внаслідок удару окупантів в Солом'янському районі столиці загинуло двоє людей.

Також було завершено аварійно-пошукові роботи у Святошинському районі, де армія РФ поцілила у багатоповерхівку.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня зросла до 31 особи, серед яких п'ятеро — діти.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав посилити тиск на РФ після масованої атаки на Київ.

Київ обстріли війна в Україні атака фоторепортаж Солом'янський район
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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