Обстріл Києва 31 липня — наслідки атаки РФ у Солом'янському районі

Зруйнований будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Солом'янському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу 31 липня. Щонайменше 10 будинків зазнали руйнування.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анна Сірик.

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У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ

Значних руйнувань після масованої ворожої атаки зазнав проспект Відрадний у Солом'янському районі столиці.

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Як стало відомо, щонайменше 10 будинків залишилися без вікон, а деякі і без частин даху.

Зруйновані балкони у будинках. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару РФ по Солом'янському району. Фото: Новини.LIVE

Наразі на місці працюють комунальні служби, які допомагають місцевим мешканцям ліквідувати наслідки обстрілу.

Згоріла квартира у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE

Двір зруйнованого будинку на Відрадному проспекті. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що внаслідок удару окупантів в Солом'янському районі столиці загинуло двоє людей.

Також було завершено аварійно-пошукові роботи у Святошинському районі, де армія РФ поцілила у багатоповерхівку.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 31 липня зросла до 31 особи, серед яких п'ятеро — діти.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав посилити тиск на РФ після масованої атаки на Київ.