Обстрел Киева 31 июля - авто занесло на дерево

После атаки РФ на Киев авто оказалось на дереве — что произошло
В ночь на четверг, 31 июля, российские войска атаковали Киев. После этого одну из пострадавших машин подняли краном на дерево.
Об этом сообщают киевские паблики.
Что известно о последствиях обстрела Киева
Изуродованная машина оказалась на дереве.
Детали, где именно это произошло, остались неизвестными.
"Ужас! Авто забросило аж на дерево: такой была вчера сила взрывной волны в Киеве", — говорится в сообщении.
При этом другие каналы пишут, что на самом деле машину подняли краном.
Следует отметить, что в результате удара по Киеву погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Ранения получили 159 человек.
Напомним, что Новини.LIVE показали, как Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ.
В столице 1 августа объявлено Днем траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 31 июля.
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