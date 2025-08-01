Обстрел Киева 31 июля - авто занесло на дерево

Авто забросило силой взрыва на дерево. Фото: Киев. Город мужества

В ночь на четверг, 31 июля, российские войска атаковали Киев. После этого одну из пострадавших машин подняли краном на дерево.

Об этом сообщают киевские паблики.

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Изуродованная машина оказалась на дереве.

Детали, где именно это произошло, остались неизвестными.

"Ужас! Авто забросило аж на дерево: такой была вчера сила взрывной волны в Киеве", — говорится в сообщении.

При этом другие каналы пишут, что на самом деле машину подняли краном.

Пост пабликов. Фото: скриншот

Следует отметить, что в результате удара по Киеву погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Ранения получили 159 человек.

Напомним, что Новини.LIVE показали, как Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ.

В столице 1 августа объявлено Днем траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 31 июля.