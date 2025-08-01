Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев После атаки РФ на Киев авто оказалось на дереве — что произошло

После атаки РФ на Киев авто оказалось на дереве — что произошло

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:39
Обстрел Киева 31 июля - авто занесло на дерево
Авто забросило силой взрыва на дерево. Фото: Киев. Город мужества

В ночь на четверг, 31 июля, российские войска атаковали Киев. После этого одну из пострадавших машин подняли краном на дерево.

Об этом сообщают киевские паблики.

Реклама
Читайте также:

Что известно о последствиях обстрела Киева

Изуродованная машина оказалась на дереве.

Детали, где именно это произошло, остались неизвестными.

"Ужас! Авто забросило аж на дерево: такой была вчера сила взрывной волны в Киеве", — говорится в сообщении.

При этом другие каналы пишут, что на самом деле машину подняли краном.

Атака на Київ — через вибух постраждале авто опинилось на дереві - фото 1
Пост пабликов. Фото: скриншот

Следует отметить, что в результате удара по Киеву погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Ранения получили 159 человек.

Напомним, что Новини.LIVE показали, как Соломенский район Киева оправляется от атаки РФ.

В столице 1 августа объявлено Днем траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 31 июля.

Киев авто обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации