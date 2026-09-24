Последствия ночной атаки в Киеве: повреждена улица в частном секторе

После атаки в Киеве уничтожена улица в частном секторе: фоторепортаж
В Днепровском районе Киева после ночной атаки пострадала целая улица частного сектора. На месте видны значительные разрушения. В результате атаки повреждены или полностью уничтожены частные дома, дворы, гаражи и дорожное покрытие. Кроме того, в месте попадания образовалась большая воронка.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.
Какие разрушения понесла улица в Киеве
По данным спасателей, один из частных домов на улице был разрушен.
Из него удалось спасти человека.
В КМВА также сообщали о падении обломков на частные дома по другим адресам в Днепровском районе.
В эту же ночь было зафиксировано попадание по парковке возле родильного дома в Подольском районе Киева.
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