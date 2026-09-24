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Главная Киев После атаки в Киеве уничтожена улица в частном секторе: фоторепортаж

После атаки в Киеве уничтожена улица в частном секторе: фоторепортаж

Ua ru
24 сентября 2026 16:39
Репортаж
Последствия ночной атаки в Киеве: повреждена улица в частном секторе
Спасатель на месте российской атаки. Фото: Новини.LIVE

В Днепровском районе Киева после ночной атаки пострадала целая улица частного сектора. На месте видны значительные разрушения. В результате атаки повреждены или полностью уничтожены частные дома, дворы, гаражи и дорожное покрытие. Кроме того, в месте попадания образовалась большая воронка.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Какие разрушения понесла улица в Киеве

По данным спасателей, один из частных домов на улице был разрушен.

После атаки в Киеве уничтожена улица в частном секторе: фоторепортаж - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Из него удалось спасти человека.

После атаки в Киеве уничтожена улица в частном секторе: фоторепортаж - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

В КМВА также сообщали о падении обломков на частные дома по другим адресам в Днепровском районе.

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В эту же ночь было зафиксировано попадание по парковке возле родильного дома в Подольском районе Киева.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 24 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в столице повреждены дома, произошел пожар на складе, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщали Новини.LIVE, наземную часть красной ветки метро в Киеве могут запускать во время желтого уровня угрозы при условии усиления мер безопасности. Среди предложенных мер — усиленная диспетчеризация, четкие алгоритмы для машинистов и возможность оперативно менять направление движения поезда.

Киев КГГА война в Украине атака России на Украину частный дом
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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