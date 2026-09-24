Обстріл Києва 24 вересня - пошкоджено будинки, медзаклади та загинули 2 людини

Рятувальник. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч проти 24 вересня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці зафіксовано пошкодженні будинки, палає склад, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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Головне:

ворог запустив три хвилі балістичних ракет;

наслідки зафіксовано у Солом'янському, Дніпровському, Святошинському, Подільському та Дарницькому районах;

через атаку загинули дві людини і ще 6 постраждали.

Чим били росіяни

Приблизно о 00:54 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Фактично одразу після тривоги Повітряні сили ЗСУ поінформували, що фіксують пуски балістичних ракет і всі вони летіли в напрямку Києва. Так, в 01:00 у столиці пролунала гучна серія вибухів, а пізніше о 01:30 та 01:50 були повторні вибухи, оскільки ворог повторно запускав ракети.

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Перші наслідки атаки по Києву в ніч проти 24 вересня

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки атаки зафіксовано у Солом'янському, Дніпровському, Святошинському, Подільському та Дарницькому районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Солом'янський район

За даними місцевої влади, у Солом'янському районі зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови та виникло загорання складського приміщення.

Дніпровський район

Кличко розповів, що у Дніпровському районі сталося падіння уламків у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю.

"У Дніпровському районі, де уламки впали в двір приватної садиби, сталася часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди", — додав він.

Водночас КМВА інформує, що пошкоджено 8-поверхову нежитлову будівлю, і на інших локаціях пошкоджено 16-поверховий будинок та два приватних житлових будинків (ймовірно, мова про ті, про які писав Кличко).

Оновлено о 02:57

"У Дніпровському районі уламки впали ще за двома адресами- на території приватних садиб. У одному з будинків руйнування", — пише Кличко.

Святошинський район

Наразі відомо, що в цьому районі пошкоджено складську будівлю.

Подільський район

Тут уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу, внаслідок чого загорілися автомобілі.

Проте пізніше Кличко уточнив, що уламки впали біля пологового будинку. Внаслідок цього пошкоджені вікна та частина фасаду будівлю. На парковці біля медзакладу один загиблий.

Окрім того, пошкоджено клініко-діагностичний центр поруч.

Дарницький район

Тут уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.

Жертви і постраждалі

За останніми даними, станом на 02:45 у Києві двоє загиблих та троє постраждалих.

Оновлено о 03:08

"Двоє загиблих та 5 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Двоє постраждалих — у тяжкому стані", — уточнив Кличко.

Проте КМВА пише про 6 постраждалих.

Пости Кличка та КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни почали активно атакувати Київ у середу зранку 23 вересня. Внаслідок ударів ворожих безпілотників були пошкоджені АЗС.

Також ми писали, що через ворожу атаку загорівся колишній Залізничний ринок, відомий киянам як "Шайба".