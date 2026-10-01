У Києві два БпЛА влучили поблизу опор Південного мосту

Південний міст. Фото із відкритих джерел

У четвер, 1 жовтня, у Києві призупинили рух Південним мостом після двох влучань безпілотних літальних апаратів поблизу його опорної частини. Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що рух зупинили для ліквідації наслідків та проведення робіт з ідентифікації.

Про це повідомили Поп і Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Чому зупинили рух Південним мостом

За словами Катерини Поп, наразі роботи проводять у районі, де сталися влучання. Рух мостом призупинили на час проведення необхідних заходів.

"З міркувань безпеки, більше інформації не надаємо поки", — зазначила речниця КМВА.

Що відомо про влучання БпЛА

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Через це рух мостом зупинили як для метро, так і для наземного громадського транспорту.

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Влучання БпЛА поблизу Південного мосту. Скриншот: повідомлення Кличка

Наслідки атаки на Київ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Солом'янському районі Києва 1 жовтня дрон влучив у будівлю школи. На момент удару 104 дитини перебували в укритті. Ніхто з них не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Київ. Внаслідок ударів постраждав чоловік, а в Оболонському та Солом’янському районах столиці виникли пожежі.