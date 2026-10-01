Дрон влучив у школу Києва: що відомо про удар і дітей

Будівля школи у Києві, в яку влучив російський дрон 1 жовтня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Солом'янському районі Києва дрон влучив у будівлю школи. На момент удару 104 дитини перебували в укритті. Ніхто з них не постраждав.

Про це повідомили речник ДСНС Павло Петров та директорка школи Валентина Чорна у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій у четвер, 1 жовтня.

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У Києві безпілотник влучив у школу: що відомо про наслідки

За словами речника ДСНС Павла Петрова, влучання в освітній заклад сталося близько 9:00. На той момент у школі вже лунав сигнал повітряної тривоги, тому діти та працівники перебували в укритті.

Школа, в яку влучив російський дрон. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Після удару на рівні третього поверху виникла невелика пожежа. Внаслідок влучання було частково пошкоджено зовнішню стіну біля сходової клітини. Рятувальники ліквідували займання та завершили роботи на місці.

Руйнування внаслідок удару РФ по школі. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Наразі територію та місце вибуху мають обстежити вибухотехніки Національної поліції. Вони повинні перевірити, чи не залишилися там вибухонебезпечні предмети.

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Після цього, ймовірно, до аварійно-відновлювальних робіт долучиться Київська аварійна рятувальна служба. Попередньо, у школу влучив реактивний дрон.

Поліція та рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по школі у Києві. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Своєю чергою директорка школи Валентина Чорна повідомила, що після сигналу повітряної тривоги учні та працівники встигли спуститися в укриття. За її словами, на момент удару в школі перебували 104 дитини, ніхто з них не постраждав.

Вона також зазначила, що батьків одразу повідомили про ситуацію. Після цього вони забрали дітей зі школи.

За словами директорки, завтра заняття у закладі планують проводити дистанційно.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російського дрона по школі в Києві. Внаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджена будівля, однак учні й учителі не постраждали, оскільки перебували в укритті. Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію та підтримку України.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Київ, унаслідок чого постраждав чоловік. У Солом’янському районі загорілося приміщення житлового будинку, а в Оболонському — складська будівля. Також уламки впали на відкритих територіях в Оболонському та Печерському районах.