В Киеве два БПЛА попали в район опор Южного моста

Южный мост. Фото из открытых источников

В четверг, 1 октября, в Киеве приостановили движение по Южному мосту после двух попаданий беспилотных летательных аппаратов вблизи его опорной части. Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила, что движение остановили для ликвидации последствий и проведения работ по идентификации.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Почему приостановили движение по Южному мосту

По словам Екатерины Поп, в настоящее время работы ведутся в районе, где произошли попадания. Движение по мосту приостановили на время проведения необходимых мероприятий.

"Из соображений безопасности больше информации пока не предоставляем", — отметила пресс-секретарь КМВА.

Что известно о попаданиях БПЛА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что два беспилотника попали в опорную часть Южного моста. Из-за этого движение по мосту остановили как для метро, так и для наземного общественного транспорта.

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Состояние сооружения после попаданий проверяют специалисты КП "Киевавтошляхмист".

Попадание БПЛА вблизи Южного моста. Скриншот: сообщение Кличко

Последствия атаки на Киев

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Соломенском районе Киева 1 октября дрон попал в здание школы. На момент удара 104 ребенка находились в укрытии. Никто из них не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев. В результате ударов пострадал мужчина, а в Оболонском и Соломенском районах столицы возникли пожары.