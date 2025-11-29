Рух на Харківському шосе відновили після нічного перекриття

Поліція на Харківському шосе. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Рух транспорту на Харківському шосе повністю відновили після нічного перекриття, спричиненого влучанням уламків ворожих цілей. Через забруднення смуг утворився серйозний транспортний колапс, який паралізував значну частину лівого берега столиці.

Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Відновлення руху на Харківському шосе

Уночі рух на Харківському шосе довелося тимчасово перекрити, оскільки уламки збитих російських цілей забруднили проїжджу частину і спричинили значні затори на всій ділянці лівобережного трафіку. Комунальні служби та рятувальники визначили оперативним пріоритетом розчищення дороги й приступили до робіт одразу, щойно дозволила безпекова ситуація.

Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок атаки уламки ворожих цілей забруднили смуги. Через це на ділянці руху утворився колапс, який вплинув на весь лівий берег", — зазначив Ткаченко.

Ткаченко на Харківському шосе. Фото: Ткаченко/Telegram

Після завершення робіт дорожній рух стабілізувався, а транспортні потоки повернулися до звичного режиму. Він також додав, що патрульна поліція забезпечила регулювання руху та контроль на під’їздах, що дозволило швидше нормалізувати ситуацію.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада Київ пережив комбіновану атаку, під час якої падіння уламків спричинило пожежі й руйнування житлових будинків у кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Києва та області, коли російські війська випустили десятки ракет і сотні дронів.