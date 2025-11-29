Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Після нічної атаки РФ відновили рух на Харківському шосе

Після нічної атаки РФ відновили рух на Харківському шосе

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 15:04
Рух на Харківському шосе відновили після нічного перекриття
Поліція на Харківському шосе. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Рух транспорту на Харківському шосе повністю відновили після нічного перекриття, спричиненого влучанням уламків ворожих цілей. Через забруднення смуг утворився серйозний транспортний колапс, який паралізував значну частину лівого берега столиці.

Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:

Відновлення руху на Харківському шосе

Уночі рух на Харківському шосе довелося тимчасово перекрити, оскільки уламки збитих російських цілей забруднили проїжджу частину і спричинили значні затори на всій ділянці лівобережного трафіку. Комунальні служби та рятувальники визначили оперативним пріоритетом розчищення дороги й приступили до робіт одразу, щойно дозволила безпекова ситуація.

Після нічної атаки РФ відновили рух на Харківському шосе - фото 1
Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок атаки уламки ворожих цілей забруднили смуги. Через це на ділянці руху утворився колапс, який вплинув на весь лівий берег", — зазначив Ткаченко.

Після нічної атаки РФ відновили рух на Харківському шосе - фото 2
Ткаченко на Харківському шосе. Фото: Ткаченко/Telegram

Після завершення робіт дорожній рух стабілізувався, а транспортні потоки повернулися до звичного режиму. Він також додав, що патрульна поліція забезпечила регулювання руху та контроль на під’їздах, що дозволило швидше нормалізувати ситуацію. 

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада Київ пережив комбіновану атаку, під час якої падіння уламків спричинило пожежі й руйнування житлових будинків у кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Києва та області, коли російські війська випустили десятки ракет і сотні дронів.

поліція транспорт обстріли Тимур Ткаченко КМВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації