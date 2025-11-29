Київ під ударом — Зеленський відреагував на наслідки

Рятівник на місці атаки РФ. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку, яку пережили Київ та область. Російська армія випустила десятки ракет і сотні дронів, завдавши серйозної шкоди житловим будинкам та об’єктам інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях влучань, наразі відомо про трьох загиблих.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 29 листопада.

Реклама

Читайте також:

Наслідки масованої атаки та заклики Президента

У Києві та на території області екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки, яка зруйнувала житлові будинки та пошкодила критичну інфраструктуру. Росіяни випустили по регіону близько 36 ракет і майже шістсот дронів, скерувавши удар переважно по енергетичних об’єктах і цивільних спорудах. За попередніми даними, кількість постраждалих зростає, а серед загиблих — щонайменше троє людей.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Головні цілі атаки — енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих", — зазначив Зеленський.

Допис ДСНС Київщини у Telegram. Фото: скриншот

Президент наголосив, що Україна повинна щодня посилювати протиповітряну оборону та збільшувати постачання ракет і техніки від партнерів, щоб мінімізувати наслідки подальших ударів. Він підкреслив, що Європа має ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів, а міжнародні партнери — посилити спільні зусилля для досягнення справедливого завершення війни. Зеленський подякував усім, хто допомагає країні протистояти агресору та ліквідовувати наслідки ударів.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 листопада Київ пережив чергову комбіновану атаку РФ — падіння уламків спричинило пожежі й руйнування житлових будинків у кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що через удари РФ значна частина західних районів Києва залишалася без світла, а аварійні служби відновлювали енергопостачання.