Головна Київ У Києві масштабні руйнування після обстрілу — деталі від Кличка

У Києві масштабні руйнування після обстрілу — деталі від Кличка

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 07:27
Кличко повідомив про наслідки нічної атаки на Київ
Наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 29 листопада столиця пережила чергову комбіновану атаку, що спричинила загибель однієї людини та поранення щонайменше дев’ятьох мешканців, серед яких є дитина. У кількох районах Києва зафіксували численні пожежі та руйнування житлових будинків, спричинені падінням уламків.

Про це Віталій Кличко повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 29 листопада.

Читайте також:
У Києві масштабні руйнування після обстрілу — деталі від Кличка - фото 1
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки на Київ

У столиці внаслідок нічної атаки було пошкоджено будівлі в різних районах міста, а падіння уламків спричинило пожежі та руйнування. Відомо, що загинула одна людина, ще дев’ятеро постраждали, з них шестеро госпіталізовані, включно з дитиною. Підрозділи ДСНС і комунальні служби працюють на місцях уражень, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

У Києві масштабні руйнування після обстрілу — деталі від Кличка - фото 1
Допис Кличко у Telegram. Фото: скриншот

"Комбінована атака на столицю триває. Не залишайте укриттів до відбою тривоги!", — повідомив Кличко.

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі, а в Дніпровському було пошкоджено два поверхи житлового комплексу, де виникла пожежа. У Шевченківському та Солом’янському районах горіли багатоповерхові будинки та гаражі, а окремі фасади зазнали часткового руйнування. Також у Святошинському районі уламки влучили у під’їзд триповерхового будинку, спричинивши загоряння на другому поверсі, паралельно фіксувалося займання в приватному секторі.

У Києві масштабні руйнування після обстрілу — деталі від Кличка - фото 3
Пошкоджене обстрілом авто. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масштабну атаку дронами по Києву, внаслідок якої кількість постраждалих у столиці перевищила десяток.

Раніше ми також інформували, що окупанти завдали ударів по Броварах, де одна з багатоповерхівок зазнала часткового руйнування, а щонайменше троє людей отримали поранення.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
