Движение на Харьковском шоссе восстановили после ночного перекрытия

После ночной атаки РФ восстановили движение на Харьковском шоссе
Движение транспорта на Харьковском шоссе полностью восстановили после ночного перекрытия, вызванного попаданием обломков вражеских целей. Из-за загрязнения полос образовался серьезный транспортный коллапс, который парализовал значительную часть левого берега столицы.
Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Восстановление движения на Харьковском шоссе
Ночью движение на Харьковском шоссе пришлось временно перекрыть, поскольку обломки сбитых российских целей загрязнили проезжую часть и вызвали значительные пробки на всем участке левобережного трафика. Коммунальные службы и спасатели определили оперативным приоритетом расчистку дороги и приступили к работам сразу, как только позволила ситуация с безопасностью.
"В результате атаки обломки вражеских целей загрязнили полосы. Из-за этого на участке движения образовался коллапс, который повлиял на весь левый берег", — отметил Ткаченко.
После завершения работ дорожное движение стабилизировалось, а транспортные потоки вернулись к привычному режиму. Он также добавил, что патрульная полиция обеспечила регулирование движения и контроль на подъездах, что позволило быстрее нормализовать ситуацию.
Напомним, что в ночь на 29 ноября Киев пережил комбинированную атаку, во время которой падение обломков вызвало пожары и разрушения жилых домов в нескольких районах столицы.
Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Киева и области, когда российские войска выпустили десятки ракет и сотни дронов.
