После ночной атаки РФ восстановили движение на Харьковском шоссе

После ночной атаки РФ восстановили движение на Харьковском шоссе

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 15:04
Движение на Харьковском шоссе восстановили после ночного перекрытия
Полиция на Харьковском шоссе. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Движение транспорта на Харьковском шоссе полностью восстановили после ночного перекрытия, вызванного попаданием обломков вражеских целей. Из-за загрязнения полос образовался серьезный транспортный коллапс, который парализовал значительную часть левого берега столицы.

Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Восстановление движения на Харьковском шоссе

Ночью движение на Харьковском шоссе пришлось временно перекрыть, поскольку обломки сбитых российских целей загрязнили проезжую часть и вызвали значительные пробки на всем участке левобережного трафика. Коммунальные службы и спасатели определили оперативным приоритетом расчистку дороги и приступили к работам сразу, как только позволила ситуация с безопасностью.

Після нічної атаки РФ відновили рух на Харківському шосе - фото 1
Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"В результате атаки обломки вражеских целей загрязнили полосы. Из-за этого на участке движения образовался коллапс, который повлиял на весь левый берег", — отметил Ткаченко.

После ночной атаки РФ восстановили движение на Харьковском шоссе - фото 2
Ткаченко на Харьковском шоссе. Фото: Ткаченко/Telegram

После завершения работ дорожное движение стабилизировалось, а транспортные потоки вернулись к привычному режиму. Он также добавил, что патрульная полиция обеспечила регулирование движения и контроль на подъездах, что позволило быстрее нормализовать ситуацию.

Напомним, что в ночь на 29 ноября Киев пережил комбинированную атаку, во время которой падение обломков вызвало пожары и разрушения жилых домов в нескольких районах столицы.

Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Киева и области, когда российские войска выпустили десятки ракет и сотни дронов.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
