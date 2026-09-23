FEX.NET повідомив про технічний збій та відновлення роботи

Рятувальник на місці російської атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

У FEX.NET повідомили про тимчасовий технічний збій, через який частина функціоналу сервісу наразі недоступна. Команда сервісу зазначила, що повноцінна робота залежить від відновлення енергопостачання комутаційних вузлів. У компанії наголосили, що збережені дані користувачів перебувають у повній безпеці.

Про це команда сервісу повідомила в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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У FEX.NET повідомили про технічний збій

За наданою FEX.NET інформацією, функціонування сервісу планують відновити до кінця цієї доби.

"Шановні користувачі! Через тимчасовий технічний збій частина функціоналу FEX.NET наразі недоступна. Як тільки МВС повідомить про можливість відновлення енергопостачання комутаційних вузлів, повна робота сервісу буде відновлена. Не хвилюйтеся: усі збережені дані у повній безпеці", — йдеться у повідомленні команди сервісу.

Повідомлення команди сервісу. Фото: скриншот

Фахівці також пояснили, що повний доступ до функціоналу та користувацьких сховищ буде повернуто після стабілізації роботи маршрутизації інтернет-трафіку.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня Росія здійснила масований обстріл Києва, запустивши велику кількість дронів, частина з яких була реактивною. Внаслідок атаки були пошкоджені цивільні та критичні об’єкти, зокрема фармацевтичні підприємства, заправки, залізниця, об’єкти зв’язку та торговельні центри.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня під час ранкової атаки РФ у Києві постраждав один із автозаправних комплексів UKRNAFTA. Працівники заправки не постраждали, оскільки вчасно перейшли у безпечне місце.