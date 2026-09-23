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Главная Киев После обстрела Киева файлообменник FEX.NET частично приостановил работу

После обстрела Киева файлообменник FEX.NET частично приостановил работу

Ua ru
23 сентября 2026 23:33
FEX.NET сообщил о техническом сбое и возобновлении работы
Спасатель на месте российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В FEX.NET сообщили о временном техническом сбое, из-за которого часть функционала сервиса в настоящее время недоступна. Команда сервиса отметила, что полноценная работа зависит от восстановления энергоснабжения коммутационных узлов. В компании подчеркнули, что сохраненные данные пользователей находятся в полной безопасности.

Об этом команда сервиса сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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В FEX.NET сообщили о техническом сбое

По информации, предоставленной FEX.NET, работу сервиса планируют восстановить до конца суток.

"Уважаемые пользователи! Из-за временного технического сбоя часть функционала FEX.NET в настоящее время недоступна. Как только МВД сообщит о возможности возобновления энергоснабжения коммутационных узлов, полноценная работа сервиса будет восстановлена. Не волнуйтесь: все сохраненные данные в полной безопасности", — говорится в сообщении команды сервиса.

После обстрела Киева файлообменник FEX.NET частично приостановил работу - фото 1
Сообщение команды сервиса. Фото: скриншот

Специалисты также пояснили, что полный доступ к функционалу и пользовательским хранилищам будет восстановлен после стабилизации работы маршрутизации интернет-трафика.

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Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября Россия осуществила массированный обстрел Киева, запустив большое количество дронов, часть из которых была реактивной. В результате атаки были повреждены гражданские и критически важные объекты, в частности фармацевтические предприятия, заправки, железная дорога, объекты связи и торговые центры.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября во время утренней атаки РФ в Киеве пострадал один из автозаправочных комплексов UKRNAFTA. Сотрудники заправки не пострадали, поскольку вовремя перешли в безопасное место.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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