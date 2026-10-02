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Главная Киев После ударов по Южному мосту в Киеве соберется Совет обороны

После ударов по Южному мосту в Киеве соберется Совет обороны

Ua ru
2 октября 2026 14:43
Из-за обстрелов Южного моста в Киеве соберется Совет обороны
Последствия атаки на Южный мост в Киеве. Фото: ГСЧС

Во второй половине дня 2 октября в Киеве экстренно соберется Совет обороны города. На заседании планируется рассмотреть ситуацию с движением по мостам столицы после ударов российских беспилотников по Южному мосту и принять решение о дальнейшей организации транспорта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (МВА) Екатерина Поп в эфире телеканала "Мы-Украина", сообщает Новини.LIVE.

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Что происходит с мостами Киева

По словам Екатерины Поп, мост Патона в настоящее время работает в обоих направлениях. При этом заезд с правого на левый берег разрешен только со стороны бульвара Николая Михновского.

С других подъездов транспорт к мосту не допускают.

Южный мост поврежден в результате ударов

По словам пресс-секретаря КГВА, специалисты в настоящее время оценивают повреждения Южного моста, который подвергся нескольким ударам российских беспилотников.

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По предварительным данным, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена.

Какие решения будут приняты

Все собранные данные о состоянии мостов будут переданы на экстренное заседание Совета обороны Киева. Там должны определить дальнейшую организацию движения транспорта с учетом ситуации с безопасностью.

Также рассмотрят возможность улучшения транспортного сообщения или частичного дублирования маршрутов наземным транспортом. Подробную информацию о движении по мостам столицы на ближайшую неделю ожидают после заседания.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что из-за ограничений движения по мостам Киева 2 октября образовались масштабные пробки. Переезд между левым и правым берегами местами занимал более двух часов, а общественный транспорт курсировал с изменениями в расписании и задержками.

Также Новини.LIVE писал о транспортном коллапсе в столице после ударов по Южному мосту. Переправу полностью закрыли для проезда, а на мостах Патона и "Метро" ввели дополнительные ограничения, из-за чего киевляне массово искали альтернативные способы передвижения.

Киев разрушения Южный мост КМВА атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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