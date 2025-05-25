После войны киевляне будут платить за тепло вдвое больше - причина

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. Фото: Новини.LIVE

Тарифы на отопление и горячую воду в столице сейчас существенно уменьшены, поскольку существует мораторий на период военного времени по повышению услуг. Однако после окончания войны стоит ожидать увеличения счетов до 50 процентов.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

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По данным коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", современный тариф за отопление и горячую воду не соответствует "экономически обоснованному". Киевляне платят приблизительно на 50% меньше, чем должны были бы.

"Есть экономически обоснованный тариф, который перечисляется нашим предприятием ежегодно. Но, поскольку существует мораторий на период военного времени на повышение услуг, в том числе и на тепловую энергию и горячую воду, поэтому есть разница между экономически обоснованным тарифом и тем, что применяется. И разница фиксируется, утверждается и, возможно, когда-то будет разработан механизм, который позволит коммунальным предприятиям в каком-то виде получить эту разницу. На данный момент она остается некомпенсированной. По факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к тарифу экономически обоснованному", — пояснил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Сейчас средний счет за отопление в столице — 1500 грн в месяц. То есть после завершения военного положения он вырастет до около 3000 грн. Похожая ситуация будет и с другими тарифам за коммунальные услуги.

Напомним, что у киевлян могут забрать жилье и заблокировать счета из-за долгов. Также мы рассказывали, сколько миллиардов не оплатили жители столицы за отопление.