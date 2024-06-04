У Києві затопило вулиці міста та Оболонь

Затоплена вулиця Києва. Фото: Новини.LIVE

Вдень, 4 червня, у Києві була потужна злива разом із градом. Внаслідок цього колії на Оболоні та Автозаводська вулиця опинились підтопленими. Ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE у вівторок, 4 червня.

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Після потужної зливи у Києві 4 червня затопило дороги та трамвайні колії на Оболонському районі. Також комунальники працюють по вулиці Автозаводська, де ускладнений дорожній рух — не їздять трамваї.

Синоптики попереджають, що у середу, 5 червня, у столиці також буде гроза. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Також синоптики прогнозують шторм в Одесі уночі проти 5 червня. Їй загрожують гроза і сильний вітер.