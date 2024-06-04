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Після зливи у Києві затопило один із районів — репортаж Новини.LIVE

4 червня 2024 19:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві затопило вулиці міста та Оболонь
Затоплена вулиця Києва. Фото: Новини.LIVE
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вдень, 4 червня, у Києві була потужна злива разом із градом. Внаслідок цього колії на Оболоні та Автозаводська вулиця опинились підтопленими. Ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE у вівторок, 4 червня.

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У Києві затопило один із районів

Після потужної зливи у Києві 4 червня затопило дороги та трамвайні колії на Оболонському районі. Також комунальники працюють по вулиці Автозаводська, де ускладнений дорожній рух — не їздять трамваї.

Синоптики попереджають, що у середу, 5 червня, у столиці також буде гроза. Вони оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Також синоптики прогнозують шторм в Одесі уночі проти 5 червня. Їй загрожують гроза і сильний вітер.

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