У Києві затопило вулиці міста та Оболонь

После проливного дождя в Киеве затопило один из районов — репортаж Новини.LIVE
4 июня 2024 19:24
Затопленная улица Киева. Фото: Новини.LIVE
Днем 4 июня в Киеве был мощный ливень вместе с градом. В результате рельсы на Оболони и Автозаводская улица оказались подтопленными. Усложнено движение транспорта.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE во вторник, 4 июня.
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После мощного ливня в Киеве 4 июня затопило дороги и трамвайные пути в Оболонском районе. Также коммунальщики работают на улице Автозаводской, где затруднено дорожное движение — не ездят трамваи.
Синоптики предупреждают, что в среду, 5 июня, в столице будет гроза. Они объявили "желтый" уровень опасности.
Также синоптики прогнозируют шторм в Одессе в ночь на 5 июня. Ей грозит непогода и сильный ветер.
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