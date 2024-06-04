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После проливного дождя в Киеве затопило один из районов — репортаж Новини.LIVE

4 июня 2024 19:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
У Києві затопило вулиці міста та Оболонь
Затопленная улица Киева. Фото: Новини.LIVE
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Днем 4 июня в Киеве был мощный ливень вместе с градом. В результате рельсы на Оболони и Автозаводская улица оказались подтопленными. Усложнено движение транспорта.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE во вторник, 4 июня.

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После мощного ливня в Киеве 4 июня затопило дороги и трамвайные пути в Оболонском районе. Также коммунальщики работают на улице Автозаводской, где затруднено дорожное движение — не ездят трамваи.

Синоптики предупреждают, что в среду, 5 июня, в столице будет гроза. Они объявили "желтый" уровень опасности.

Также синоптики прогнозируют шторм в Одессе в ночь на 5 июня. Ей грозит непогода и сильный ветер.

Украина
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