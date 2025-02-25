Південний міст у Києві можуть відкрити для транспорту — КМВА готує засідання

Південний міст у Києві. Фото: УНІАН

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Південний міст могли відкрити ще восени минулого року. Однак цього не сталося, тому він готує засідання Ради оборони столиці.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у вівторок, 25 лютого.

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Ткаченко нагадав, що вже анонсував перегляд обмежень руху Південним мостом для транспорту. За його словами, на ініціативу відреагував і міський голова Віталій Кличко. Начальник КМВА зазначив, що сьогодні єдність необхідна для розвʼязання проблем.

"Зараз шляхопровід закритий для особистого транспорту. З 2022 року діє пропускний режим. Як мені відомо, на кінець осені 2024 року Сили оборони не заперечували щодо відновлення руху мостом. Тоді це не було враховано", — каже Ткаченко.

Він додав, що наразі питання перезріло, тому обмеження будуть послаблені.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що наразі розглядають можливість відкриття Південного мосту для руху приватного транспорту.

Також у Києві занепокоїлися станом конструкцій нового мосту-хвилі, що з'єднує парк Наталка з островом Оболонським.