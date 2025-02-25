Южный мост в Киеве могут открыть для транспорта — КГГА готовит заседание

Южный мост в Киеве. Фото: УНИАН

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Южный мост могли открыть еще осенью прошлого года. Однако этого не произошло, поэтому он готовит заседание Совета обороны столицы.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram во вторник, 25 февраля.

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Ткаченко напомнил, что уже анонсировал пересмотр ограничений движения по Южному мосту для транспорта. По его словам, на инициативу отреагировал и городской голова Виталий Кличко. Начальник КГВА отметил, что сегодня единство необходимо для решения проблем.

"Сейчас путепровод закрыт для личного транспорта. С 2022 года действует пропускной режим. Как мне известно, на конец осени 2024 года Силы обороны не возражали против возобновления движения по мосту. Тогда это не было учтено", — говорит Ткаченко.

Он добавил, что сейчас вопрос перезрел, поэтому ограничения будут ослаблены.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, 24 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас рассматривают возможность открытия Южного моста для движения частного транспорта.

Также в Киеве обеспокоились состоянием конструкций нового моста-волны, соединяющего парк Наталка с островом Оболонским.