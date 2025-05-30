У Києві знову проблеми з Індустріальним мостом — які дефекти

Тріщини на Індустріальному шляхопроводі в Києві. Фото: Київ.ІНФО

У Києві черговий міст схвилював мешканців столиці своїм станом. Йдеться про Індустріальний шляхопровід, на якому помітили тріщини, просідання та ознаки протікань. Ці дефекти зафіксували менше ніж через рік після завершення останнього ремонту.

Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі "Київ Інфо", де також опублікували відповідні фото з місця.

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Користувачі соцмереж звертають увагу, що візуальні пошкодження конструкцій з’явилися за лічені місяці після реконструкції, що ставить під сумнів якість проведених робіт. Зокрема, видно тріщини в бетоні, нерівності поверхні та сліди вологи, що просочуються крізь конструктивні елементи мосту.

Просідання асфальту. Фото: Київ.ІНФО

Індустріальний шляхопровід підтікає. Фото: Київ.ІНФО

Індустріальний шляхопровід є однією з ключових транспортних артерій Києва, що поєднує вулиці Борщагівську та Вадима Гетьмана в Солом’янському районі. Його побудували ще у 1977 році, а перший масштабний капітальний ремонт провели лише у 2021-му — через 44 роки експлуатації.

Ремонт стартував 27 лютого 2021 року і тривав до кінця серпня. Тоді оновлення передбачало заміну аварійних ділянок конструкції, облаштування нової монолітної плити, гідроізоляції, нових швів і перехідних плит, укладання нового асфальтобетонного покриття, а також оновлення тротуарів, перил, колесовідбійників та опор контактної мережі.

Обвал споруди. Фото: Київ.ІНФО

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