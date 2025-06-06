Асфальт поплыл на Южном мосту — в чем причина

Южный мост в Киеве. Фото: соцсети

Киевляне возмутились в соцсети состоянием дорог — на этот раз на Южном мосту. В сети появилось видео, на котором видно, как от жары асфальтовое покрытие буквально "поплыло".

Видеокадры испорченного дорожного покрытия опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

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Жители Киева обратили внимание, что поверхность дороги на мосту "размазало". На асфальте четко видны следы от колес машин.

Кроме того, киевляне обратили внимание на качество дорожного покрытия, мол, почему еще относительно небольшая жара уже так повлияла на асфальт.

Комментарии к видео. Фото: скриншот

Киевляне возмущаются в комментариях. Фото: скриншот

Южный мост в Киеве давно стал "многострадальным"

Проблемы Южного моста системные и связаны не только с асфальтом. Как ранее объяснил специалист по инфраструктуре Александр Федоренко, мост еще на этапе проектирования не был готов к нынешним нагрузкам. Его рассчитывали на грузовики до 7 тонн и трафик на 20 лет, тогда как сейчас суточная нагрузка достигает до 100 тысяч авто, среди которых немало фур массой 40-60 тонн.

Кроме чрезмерной нагрузки, свою роль играет устаревшая технология строительства. Федоренко подчеркнул, что состояние моста пока не аварийное, однако без полноценной реконструкции он не выдержит нагрузки в долгосрочной перспективе. Особенно важно заменить ортотропную плиту на более современную и прочную. Впрочем, в рамках ограниченного бюджета приоритет отдается более критическим объектам.

Сейчас на Южном мосту регулярно проводят ремонтные работы. Их проводят как на бетонной, так и на металлической части сооружения, в частности с левого на правый берег, а также на тротуарной и консольной частях в обратном направлении.

За последние годы мост уже проходил через ряд восстановительных мероприятий: от ремонта вант до замены всех 46 деформационных швов, которые не обновлялись более 40 лет.

Напомним, Новини.LIVE рассказывал, как в Киеве построили Пешеходный мост на Труханов остров и при чем здесь шампанское.

Между тем Южный мост далеко не единственный, где есть проблемы с качеством конструкции. Недавно киевляне сфотографировали повреждения на Индустриальном путепроводе в столице.