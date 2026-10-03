Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Северный мост в Киеве частично перекрыли из-за повреждения электросети

Северный мост в Киеве частично перекрыли из-за повреждения электросети

Ua ru
3 октября 2026 13:13
КГГА: Северный мост в Киеве частично перекрыли из-за повреждения сети
Пробки на мосту в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В результате вражеского удара на Северном мосту в Киеве повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса. На месте ведутся ремонтные работы, из-за повреждений движение транспорта по мосту ограничено. В частности, в настоящее время движение по мосту с левого на правый берег перекрыто.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как движется транспорт по Северному мосту

В настоящее время движение по мосту с левого на правый берег перекрыто. В направлении с правого на левый берег работает одна полоса.

Северный мост в Киеве частично перекрыли из-за повреждения электросети - фото 1
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

После завершения ремонтных работ движение по Северному мосту планируется возобновить по всем полосам.

Что известно об атаке РФ на мосты в Киеве

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Россия нанесла удар дроном по Северному мосту в Киеве. В результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а движение с левого на правый берег перекрыли.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в Киеве изменили движение по мостам во время воздушных тревог. В частности, Южный мост перекрыт полностью, а движение по Северному мосту ограничено в направлении с правого на левый берег.

Киев ремонт КГГА разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации