КГГА: Северный мост в Киеве частично перекрыли из-за повреждения сети

Пробки на мосту в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В результате вражеского удара на Северном мосту в Киеве повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса. На месте ведутся ремонтные работы, из-за повреждений движение транспорта по мосту ограничено. В частности, в настоящее время движение по мосту с левого на правый берег перекрыто.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

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Как движется транспорт по Северному мосту

В настоящее время движение по мосту с левого на правый берег перекрыто. В направлении с правого на левый берег работает одна полоса.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

После завершения ремонтных работ движение по Северному мосту планируется возобновить по всем полосам.

Что известно об атаке РФ на мосты в Киеве

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Россия нанесла удар дроном по Северному мосту в Киеве. В результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а движение с левого на правый берег перекрыли.

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Как писали Новини.LIVE, в Киеве изменили движение по мостам во время воздушных тревог. В частности, Южный мост перекрыт полностью, а движение по Северному мосту ограничено в направлении с правого на левый берег.