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Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

31 грудня 2024 12:10
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Північний міст у Києві вважається аварійним — фото
Північний міст. Фото: Kyivmaps
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Північний міст у Києві, який раніше носив назву Московський, сьогодні не має нічого спільного з двома речами — Москвою та безпекою. Як і в роки відкриття, так  і сьогодні він залишається однією з головних транспортних сполук на Троєщину, та якщо раніше він був транспортним та архітектурним викликом того часу, то сьогодні потребує капітального ремонту. 

Як будувався міст, який могли б наректи мостом Бандери, і в якому він стані зараз — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Північний міст у Києві

Як і більшість мостів у столиці, цей будувався ще до незалежності. Відкриття Північного мосту відбулося 3 грудня 1976 року, отже цьогоріч йому виповнюється 48 років. І тоді він відповідав викликам часу, адже став транспортним відкриттям. Щонайменше — на ньому проклали тролейбусні маршрути. Також міст сполучав станцію "Почайна" з Воскресенкою, а згодом з'явився і зручний маршрут на Троєщину. 

Північний міст
Який вигляд має Північний міст у Києві. Фото: з відкритих джерел 

А щодо назви, то під час декомунізації  у 2018 році з "Московського" його вирішили перейменувати, і варіант "Північного" мосту був не єдиним. Обговорювали варіанти "міст на Троєщину" або ж "Степана Бандери". 

Аварійний стан мосту

Троєщина за останні двадцять років стрімко розрослася як мікрорайон, але транспортних розв'язок туди не додалося. Метро на Троєщину — обіцянка влади, яка не збулася. 

Через це навантаження на Північний міст щороку зростає, і це впливає на його стан. Неодноразово міст закривали на ремонт, але стосувався він нового асфальтного покриття, інколи ремонтували плити. 

Північний міст
Дірки на Північному мосту у Києві. Фото: скриншот з відео 2021 року 
Північний міст
Стан Північного мосту у 2021 році. Фото: скриншот із відео 

Ще у 2021 році Новини.LIVE зробило ревізію мосту, аби підсвітити його аварійну складову. А "світиться" він в багатьох місцях через дірки та іржу.  

З початком війни ніхто не взявся за капітальний ремонт мосту, хоча водночас експерти наголошували про аварійність 90% мостових переправ у столиці. Зокрема, такі заяви робив засновник і голова Офісу трансформації Максим Бахматов. 

На сьогодні мости — об'єкти критичної інфраструктури, які не можна фотографувати та знімати. Проте це не означає, що неможливо побачити, в якому стані вони перебувають. 

Сотні тисяч киян щодня проїжджають Північним мостом — і частіше за все через затори повільно. Тому з вікна автівки можна розгледіти ями, тріщини, іржу та дірки. 

Нагадаємо, раніше ми писали про аварійність інших мостів столиці. Зокрема, відомо, що міст Патона у Києві може обвалитися будь-якої миті. 

Київ міст ремонт аварія

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