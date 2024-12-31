Северный мост в Киеве считается аварийным — фото

Северный мост. Фото: Kyivmaps

Северный мост в Киеве, ранее носивший название Московский, сегодня не имеет ничего общего с двумя вещами — Москвой и безопасностью. Как и в годы открытия, так и сегодня он остается одним из главных транспортных магистралей на Троещину, и если раньше он был транспортным и архитектурным вызовом того времени, то сегодня нуждается в капитальном ремонте.

Как строился мост, который могли бы назвать мостом Бандеры, и в каком он состоянии сейчас — в материале Новини.LIVE.

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Северный мост в Киеве

Как и большинство мостов в столице, этот строился еще до независимости. Открытие Северного моста состоялось 3 декабря 1976 года, так что в этом году ему исполняется 48 лет. И тогда он отвечал вызовам времени, потому что стал транспортным открытием. По меньшей мере, по нему проложили троллейбусные маршруты. Также мост соединял станцию "Почайна" с Воскресенкой, а затем появился и удобный маршрут на Троещину.

Как выглядит Северный мост в Киеве. Фото: из открытых источников

А что касается названия, то во время декоммунизации в 2018-м с "Московского" его решили переименовать и вариант "Северного" моста был не единственным. Обсуждали варианты "моста на Троещину" или "Степана Бандеры".

Аварийное состояние моста

Троещина за последние 20 лет стремительно разрослась как микрорайон, но транспортных развязок туда не прибавилось. Метро на Троещину — не сбывшееся обещание властей.

Поэтому нагрузка на Северный мост ежегодно растет и это влияет на его состояние. Неоднократно мост закрывали на ремонт, но он касался нового асфальтного покрытия, иногда ремонтировали плиты.

Дыры на Северном мосту в Киеве. Фото: скриншот с видео 2021 года

Состояние Северного моста в 2021 году. Фото: скриншот с видео

Еще в 2021 году Новини.LIVE сделало ревизию моста, чтобы подсветить его аварийную составляющую. А "светится" он во многих местах из-за дыр и ржавчины.

С началом войны никто не взялся за капитальный ремонт моста, хотя в то же время эксперты отмечали аварийность 90% мостовых переправ в столице. В частности, такие заявления делал учредитель и глава Офиса трансформации Максим Бахматов.

На сегодняшний день мосты — объекты критической инфраструктуры, которые нельзя фотографировать и снимать. Однако это не означает, что невозможно увидеть, в каком состоянии они находятся.

Сотни тысяч киевлян ежедневно проезжают по Северному мосту, и чаще всего медленно из-за пробок. Поэтому из окна автомобиля можно разглядеть ямы, трещины, ржавчину и дыры.

Напомним, ранее мы писали об аварийности других мостов столицы. В частности, известно, что мост Патона в Киеве может обрушиться в любой момент.