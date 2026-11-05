Автомобиль «Киевтеплоэнерго» на месте строительства объектов защиты критически важной инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Президент Теплоэнергетического кластера Украины Анатолий Корж предупредил, что возможные российские удары по тепловой инфраструктуре могут оставить Киев без отопления и горячей воды. В таком случае жители будут активнее пользоваться бойлерами, кондиционерами и обогревателями, что увеличит нагрузку на электросеть.

Об этом он заявил в эфире программы "Київський час".

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План обеспечения устойчивости Киева в сфере теплоснабжения практически не был реализован

Анатолий Корж оценил выполнение плана устойчивости столицы в части теплоснабжения.

"Послушайте, с точки зрения теплоснабжения почти ничего до конца не реализовано", — сказал президент Теплоэнергетического кластера Украины.

Он также пояснил, что подготовку к возможным проблемам с теплоснабжением начали слишком поздно.

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Какие работы предусматривает резервное теплоснабжение Киева

По словам эксперта, план предусматривает несколько направлений подготовки городской инфраструктуры.

"Проекты предусматривают как резерв тепла, так и резерв для подпитки теплосети, установку насосных станций, очистку воды, чтобы можно было обеспечить работу именно систем теплоснабжения", — пояснил он.

Однако завершить эти работы в запланированные сроки не удастся.

Чем грозит Киеву отсутствие отопления

Во время эфира ведущий спросил, могут ли два-три российских удара привести к тому, что столица останется без тепла.

"Не дай Бог, но ситуация с отоплением очень плохая", — ответил эксперт.

Он также обратил внимание на последствия возможного отключения отопления.

"И если не будет тепла, не будет горячей воды, бойлеров, кондиционеров, обогревателей, всех этих печек, это сразу скажется на энергосистеме в плане электроснабжения", — отметил Анатолий Корж.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве планируют укрепить энергетическую устойчивость города. В частности, предусмотрено резервное теплоснабжение для жилых домов Троещины. Кроме того, столица должна получить еще 40 МВт мощности благодаря дополнительным электростанциям.

Также Новини.LIVE писали, что до конца 2026 года в Киеве планируют достроить 13 объектов резервного теплоснабжения. Их возводят городские власти совместно с Агентством восстановления. Работы предусматривают прокладку сетей и установку котлов. Завершить строительство планируют в конце года.