План стійкості Києва: у КМДА назвали рівень готовності столиці до зими

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Київ продовжує підготовку до нового опалювального сезону та реалізацію Плану стійкості столиці. Наразі виконано близько двох третин робіт із відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Також місто вже акумулювало понад 10 млрд грн на реалізацію першочергових заходів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає Новини.LIVE.

Підготовка до опалювального сезону

За словами Кличка, одним із головних завдань залишається відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. На сьогодні рівень виконання цих робіт становить 65%, а завершити необхідний обсяг планують до початку опалювального сезону.

Зокрема, тривають роботи з інженерно-технічного захисту енергетичних об'єктів. Із 42 елементів місто самостійно виконує роботи на 16, тоді як ще 26 перебувають у зоні відповідальності Агентства відновлення.

Київ збільшує резервні потужності

Паралельно Київ нарощує кількість мобільних котелень і генераторів. За дорученням уряду столиця вже отримує 12 мобільних котелень та 10 потужних генераторів.

Крім того, місто розширює мережу пунктів обігріву, а також підготувало окремий план допомоги маломобільним мешканцям на випадок надзвичайних ситуацій.

Енергостійкість будинків і лікарень

За словами мера, на ремонт електрообладнання у житлових будинках Київ виділив 800 млн грн, тоді як ДТЕК модернізує зовнішні мережі та підстанції на 120 об'єктах.

Також у столиці вже понад дві тисячі багатоквартирних будинків реалізували заходи з енергостійкості за міськими програмами, на які передбачено майже 500 млн грн.

Окрему увагу приділяють безперебійному функціонуванню 21 опорної лікарні та інших соціальних закладів, які мають працювати навіть у разі критичних ситуацій.

Когенерація та резервне енергоживлення

Кличко повідомив, що до кінця року місто планує забезпечити 200 МВт потужностей когенерації. Наразі до загальної енергосистеми вже подається 57,6 МВт електроенергії.

Крім цього, Київ самостійно створює резервні джерела живлення для систем водопостачання. Із запланованих 40 МВт уже введено в експлуатацію три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт, а завершити всі роботи планують до кінця року.

За словами мера, найбільш складним напрямом залишається створення системи резервного теплопостачання. Для цього місто вже законтрактувало обладнання та розпочало роботи на об'єктах загальною потужністю понад 1000 МВт, тоді як Агентство відновлення працює ще над об'єктами потужністю 564 МВт.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну до настання зими та працює над реалізацією відповідного плану. За його словами, головний акцент робиться на посиленні санкційного тиску на Росію, зміцненні обороноздатності та координації з міжнародними партнерами. Зеленський наголосив, що досягти справедливого миру можливо лише за умови спільних дій союзників.

Також депутат Київради заявив, що столиця виконала лише близько 6% заходів, передбачених Планом стійкості, попри наявність необхідного фінансування. На його думку, повільна реалізація проєктів може негативно вплинути на готовність міста до можливих викликів, зокрема під час опалювального сезону. Він закликав міську владу пришвидшити виконання запланованих робіт.