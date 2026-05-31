У Києві створюють резервну систему теплопостачання перед зимою

Працівник "Київтеплоенерго". Фото: КМДА

У Києві готуються до нового опалювального сезону в умовах загрози повторних ударів по енергетичній інфраструктурі. Міська влада планує створити альтернативну систему теплопостачання, яка зможе працювати у разі пошкодження централізованих мереж.

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

У Києві триває підготовка до опалювального сезону

За його словами, підготовка до наступної зими стане серйозним викликом для столиці через руйнування частини енергетичних об'єктів та залежність міста від постачання природного газу.

Міська влада вже працює над створенням дублюючої системи теплопостачання, яка дозволить забезпечити мешканців теплом навіть у разі нових атак на критичну інфраструктуру.

Як зазначив Кличко, підготовка до майбутнього опалювального сезону значною мірою ляже на плечі місцевого самоврядування. Саме тому Київ має у стислі терміни реалізувати проєкти, які підвищать стійкість теплової системи та допоможуть уникнути масштабних перебоїв із теплопостачанням під час холодів.

"Зараз для нас завдання — збудувати у дуже короткі терміни альтернативну дублюючу систему на випадок, якщо система централізованого теплопостачання буде зруйнована. Її ми також маємо відновити за цей опалювальний сезон", — заявив мер столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у Київраді заявили, що столиця продовжує підготовку до нового опалювального сезону та виконує необхідні роботи для стабільного проходження зими.

Водночас у Міністерстві розвитку громад і територій вважають темпи підготовки Києва недостатніми. У відомстві наголосили на необхідності прискорити роботи та закупівлю обладнання, зокрема щодо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.