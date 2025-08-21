Видео
Хотели завладеть землями на миллионы — полиция раскрыла схему

Хотели завладеть землями на миллионы — полиция раскрыла схему

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 17:54
В Киеве пытались завладеть землями киностудии Довженко - детали дела
Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную аферу. Фигуранты планировали завладение землей Национальной киностудии имени Александра Довженко стоимостью почти 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:
Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему - фото 1
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, преступная группа вместе с частным землеустроителем пыталась незаконно получить более гектара земли в историческом Шевченковском районе столицы.

Для этого они использовали поддельные документы на право собственности на объект недвижимости. Территория, которую злоумышленники хотели присвоить, находится в собственности Киевского городского совета и принадлежит государственному предприятию — киностудии Довженко.

Благодаря вмешательству полиции на земельный участок наложен арест. Во время обысков у фигурантов изъяли документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие обстоятельства преступления. Для полного расследования назначен ряд экспертиз, в частности земельную, оценочно-земельную и компьютерно-техническую.

Организатору и участникам схемы уже сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается — правоохранители проверяют возможную причастность группы к другим земельным сделкам.

Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему - фото 2
Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция
Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему - фото 3
Полиция на месте событий. Фото: Нацполиция
Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему - фото 4
Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция

Напомним, недавно два руководителя обществ в Киеве получили подозрения из-за отмывания денег во время строительства Подольского моста. Бюджет потерпел убытки на 160 млн грн.

Также мы писали, что работница КГГА закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям. Она растратила почти 2 млн грн.

махинации афера полиция Нацполиция правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
