В Киеве пытались завладеть землями киностудии Довженко - детали дела

Хотели завладеть землями на миллионы — полиция раскрыла схему
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную аферу. Фигуранты планировали завладение землей Национальной киностудии имени Александра Довженко стоимостью почти 60 миллионов гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали дела
По данным следствия, преступная группа вместе с частным землеустроителем пыталась незаконно получить более гектара земли в историческом Шевченковском районе столицы.
Для этого они использовали поддельные документы на право собственности на объект недвижимости. Территория, которую злоумышленники хотели присвоить, находится в собственности Киевского городского совета и принадлежит государственному предприятию — киностудии Довженко.
Благодаря вмешательству полиции на земельный участок наложен арест. Во время обысков у фигурантов изъяли документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие обстоятельства преступления. Для полного расследования назначен ряд экспертиз, в частности земельную, оценочно-земельную и компьютерно-техническую.
Организатору и участникам схемы уже сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается — правоохранители проверяют возможную причастность группы к другим земельным сделкам.
Напомним, недавно два руководителя обществ в Киеве получили подозрения из-за отмывания денег во время строительства Подольского моста. Бюджет потерпел убытки на 160 млн грн.
Также мы писали, что работница КГГА закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям. Она растратила почти 2 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!