Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Завдала збитків на 1,7 млн грн — працівниця КМДА отримала підозру

Завдала збитків на 1,7 млн грн — працівниця КМДА отримала підозру

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:33
Працівниці КМДА оголошено про підозру через службову недбалість — поліція
Працівниці КМДА оголосили підозру. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві працівницю комунальної організації КМДА підозрюють у службовій недбалості. Вона закупила 200 бодікамер для "Муніципальної охорони" столиці, які не відповідали технічним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у четвер, 14 серпня.

Реклама
Читайте також:

Службовицю підозрюють у завданні збитків бюджету на 1,7 млн грн   

За даними слідства, у межах річної потреби підприємства було заплановано придбати 200 бодікамер вартістю майже 2 млн грн. Відповідальна за проведення тендеру посадовиця визнала переможцем приватну компанію, не перевіривши відповідність продукції технічним вимогам.

У підсумку охоронці отримали обладнання, характеристики якого не відповідали службовим потребам. Такі дії призвели до збитків бюджету Києва на суму близько 1,7 млн грн.

Працівницю підозрюють у неналежному виконанні обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, керівнику комунального підприємства у Києві оголошено підозру у сприянні розкраданню  400 тис. гривень.

А також стало відомо, що про підозру було оголошено двом працівникам КМДА, які можуть бути причетними до розтрат бюджету.

збитки КМДА муніципальна охорона підозра Нацполіція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації