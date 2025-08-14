Працівниці КМДА оголошено про підозру через службову недбалість — поліція

Працівниці КМДА оголосили підозру. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві працівницю комунальної організації КМДА підозрюють у службовій недбалості. Вона закупила 200 бодікамер для "Муніципальної охорони" столиці, які не відповідали технічним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у четвер, 14 серпня.

Службовицю підозрюють у завданні збитків бюджету на 1,7 млн грн

За даними слідства, у межах річної потреби підприємства було заплановано придбати 200 бодікамер вартістю майже 2 млн грн. Відповідальна за проведення тендеру посадовиця визнала переможцем приватну компанію, не перевіривши відповідність продукції технічним вимогам.

У підсумку охоронці отримали обладнання, характеристики якого не відповідали службовим потребам. Такі дії призвели до збитків бюджету Києва на суму близько 1,7 млн грн.

Працівницю підозрюють у неналежному виконанні обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, керівнику комунального підприємства у Києві оголошено підозру у сприянні розкраданню 400 тис. гривень.

А також стало відомо, що про підозру було оголошено двом працівникам КМДА, які можуть бути причетними до розтрат бюджету.