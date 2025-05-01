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Избиение девочки в Белой Церкви — полиция передала дело в суд

1 мая 2025 16:23
Анастасия Писаненко - редактор
Избиение девочки в Белой Церкви - полиция передала дело в суд
Судейский молоток. Фото: Freepik
Анастасия Писаненко - редактор

В городе Белая Церковь завершилось досудебное расследование резонансного дела об избиении 12-летней девочки. Инцидент произошел еще в январе 2025 года.

Об этом сообщили в полиции Киевщины в четверг, 1 мая.

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Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Детали дела

Обвинительный акт в отношении группы несовершеннолетних, причастных к этому преступлению, уже направлено в суд. Правоохранители собрали необходимую доказательную базу.

Теперь судьбу подозреваемых будет решать суд.

Отметим, что следователи следственного управления полиции Киевской области руководили обвинительный акт в суд по ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве четырем подросткам сообщили о подозрении из-за избиения военнослужащего в Гидропарке.

Им инкриминируют хулиганство. Ранее правоохранители также опубликовали фото лиц, причастных к нападению.

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