Побиття велосипедиста у Києві — що вирішив суд

Судове засідання у справі про побиття велосипедиста у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У понеділок, 13 жовтня, у Києві відбулося судове засідання у справі щодо побиття велосипедиста. Обвинуваченому обрали запобіжний захід — Олександра Хілика залишили під вартою з можливістю внесення застави у розмірі п’яти мільйонів гривень.

кореспондентка Новини.LIVE

Суд щодо побиття велосипедиста у Києві — яке рішення

Сьогодні, 13 жовтня, відбулося судове засідання у справі щодо побиття велосипедиста.

Суд Києва залишив під вартою 44-річного водія Mercedes-Benz Олександра Хілика, підозрюваного у побитті велосипедиста після конфлікту через паркування.

Запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі п’яти мільйонів гривень.

Прокурор у коментарі кореспондентці Новини.LIVE розповів про рішення суду та прокоментував розмір застави для Олександра Хілика.

У відповідь на питання про те, чи достатньою є застава у розмірі 5 мільйонів гривень, та чи зможе Хілик її виплатити, прокурор сказав:

"Сторона обвинувачення не може коментувати у такому розрізі рішення суду. Суд виходячи з багатьох обставин приймає таке рішення, і звісно ми його сприймаємо. Але вважаємо, що оскільки застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, то відповідно це достатній запобіжний захід".

Нагадаємо, Хілика підозрюють у тому, що він побив велосипедиста до втрати свідомості після того, як той зробив йому зауваження через паркування на велосмузі.

Раніше суд узяв підозрюваного під варту на 30 днів без права застави у справі за статтею про залишення людини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки.

Згодом суд змінив запобіжний захід і відпустив чоловіка під нічний домашній арешт за обвинуваченням в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Прокурори тоді заявили, що оскаржуватимуть це рішення.