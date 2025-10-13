Видео
Україна
Избиение велосипедиста — прокурор прокомментировал залог в 5 млн

Избиение велосипедиста — прокурор прокомментировал залог в 5 млн

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 16:56
Избиение велосипедиста в Киеве — что решил суд
Судебное заседание по делу об избиении велосипедиста в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В понедельник, 13 октября, в Киеве состоялось судебное заседание по делу об избиении велосипедиста. Обвиняемому избрали меру пресечения — Александра Хилика оставили под стражей с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен.

Об этом с места происшествия информирует корреспондент Новини.LIVE.

Суд по избиению велосипедиста в Киеве — какое решение

Сегодня, 13 октября, состоялось судебное заседание по делу об избиении велосипедиста.

Суд Киева оставил под стражей 44-летнего водителя Mercedes-Benz Александра Хилика, подозреваемого в избиении велосипедиста после конфликта из-за парковки.

Мера пресечения предусматривает возможность внесения залога в размере пяти миллионов гривен.

Прокурор в комментарии корреспонденту Новини.LIVE рассказал о решении суда и прокомментировал размер залога для Александра Хилика.

В ответ на вопрос о том, достаточен ли залог в размере 5 миллионов гривен, и сможет ли Хилик его выплатить, прокурор сказал:

"Сторона обвинения не может комментировать в таком разрезе решение суда. Суд исходя из многих обстоятельств принимает такое решение, и конечно мы его воспринимаем. Но считаем, что поскольку применена мера пресечения в виде содержания под стражей, то соответственно это достаточная мера пресечения".

Напомним, Хилика подозревают в том, что он избил велосипедиста до потери сознания после того, как тот сделал ему замечание из-за парковки на велополосе.

Ранее суд взял подозреваемого под стражу на 30 дней без права залога по делу по статье об оставлении человека в опасности, повлекшее тяжкие последствия.

Впоследствии суд изменил меру пресечения и отпустил мужчину под ночной домашний арест по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Прокуроры тогда заявили, что будут обжаловать это решение.

