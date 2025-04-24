Напад на військового у Гідропарку в Києві — суд обрав запобіжний захід підліткам

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У Києві суд обрав запобіжні заходи чотирьом неповнолітнім, яких підозрюють у побитті військовослужбовця в столичному Гідропарку. Рішення ухвалив Дніпровський районний суд 24 квітня.

Про це повідомляє Суспільне.

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Запобіжний захід

Троє з фігурантів справи — 17-річні хлопці — перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. Четвертому підозрюваному, 15-річному юнаку, призначено нічний домашній арешт з 20:00 до 06:00. Обмеження діятимуть щонайменше до 19 червня 2025 року.

Прокурор під час засідання аргументував необхідність домашнього арешту ризиками: спробою втекти від слідства, впливом на потерпілого чи свідків, можливим знищенням доказів або повторенням подібного злочину. Також зазначалося, що ніхто з підозрюваних не має постійної роботи або сім’ї — факторів, які могли б зменшити ймовірність їхньої втечі.

Захист, у свою чергу, просив м’якші заходи — нічний арешт або звільнення під особисте зобов’язання. Крім того, адвокат одного з хлопців стверджує, що конфлікт міг бути спровокований самим військовослужбовцем, який нібито був нетверезим, після візиту в один із закладів у Гідропарку, та поводився агресивно.

Сам військовий, Максим Пархоменко, не був присутнім на засіданні. У коментарі журналістам він зазначив, що кілька днів перебував у лікарні, має тілесні ушкодження, але вже повернувся до виконання своїх службових обов’язків. Про деталі інциденту він не розповів.

Нагадаємо, у Києві чотирьом підліткам повідомили про підозру через побиття військовослужбовця в Гідропарку. Їм інкримінують хуліганство. Раніше правоохоронці також опублікували фото осіб, причетних до нападу.