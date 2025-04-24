Нападение на военного в Гидропарке в Киеве — суд избрал меру пресечения подросткам

Суд над одним из подростков. Фото: Общественное Киев

В Киеве суд избрал меры пресечения четырем несовершеннолетним, которых подозревают в избиении военнослужащего в столичном Гидропарке. Решение принял Днепровский районный суд 24 апреля.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Трое из фигурантов дела — 17-летние парни — будут находиться под круглосуточным домашним арестом. Четвертому подозреваемому, 15-летнему юноше, назначен ночной домашний арест с 20:00 до 06:00. Ограничения будут действовать как минимум до 19 июня 2025 года.

Прокурор во время заседания аргументировал необходимость домашнего ареста рисками: попыткой скрыться от следствия, влиянием на потерпевшего или свидетелей, возможным уничтожением доказательств или повторением подобного преступления. Также отмечалось, что никто из подозреваемых не имеет постоянной работы или семьи — факторов, которые могли бы уменьшить вероятность их побега.

Защита, в свою очередь, просила более мягкие меры — ночной арест или освобождение под личное обязательство. Кроме того, адвокат одного из ребят утверждает, что конфликт мог быть спровоцирован самим военнослужащим, который якобы был нетрезвым, после визита в одно из заведений в Гидропарке, и вел себя агрессивно.

Сам военный, Максим Пархоменко, не присутствовал на заседании. В комментарии журналистам он отметил, что несколько дней находился в больнице, имеет телесные повреждения, но уже вернулся к выполнению своих служебных обязанностей. О деталях инцидента он не рассказал.

Напомним, в Киеве четырем подросткам сообщили о подозрении из-за избиения военнослужащего в Гидропарке. Им инкриминируют хулиганство. Ранее правоохранители также опубликовали фото лиц, причастных к нападению.