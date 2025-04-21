Нападение на военного в Гидропарке в Киеве — четырем подросткам сообщили о подозрении

Группа подростков нападает на военного. Фото: скриншот

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке. Их обвиняют в хулиганстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в понедельник, 21 апреля.

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Детали расследования

В материалах следствия указано, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень спровоцировала конфликт с военнослужащим в столичном Гидропарке.

"Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что нападавшим на военного сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц.

"Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста", — подытожили правоохранители.

Ранее кандидат психологических наук Вера Романова в эфире Ранок.LIVE заявила, что избиение военного подростками в Киеве могли организовать из России.

Также мы писали, что правоохранители показали фото причастных к нападению на военного.