Поблизу Верховної Ради демонтували радянський пам’ятник

Пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року. Фото: Ганна Старостенко

У Маріїнському парку, що в Києві здійснили демонтаж чергового монумента більшовицької влади, сьогодні, 23 грудня. Йдеться про радянський пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року.

Про це повідомила депутатка Київради Ганна Старостенко.

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Демонтаж пам'ятника у Києві

Працівники комунального підприємства "Благоустрій" здійснили демонтаж радянської скульптури учасникам Січневого збройного повстання 1918 року.

"Ще один символ більшовицької тиранії зник з публічного простору нашого міста", — написала Старостенко.

Як зазначає депутатка, пам'ятник возвеличував радянську владу. Більшовики влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки.

"Нам десятиліттями навʼязували в Герої — радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", — підкреслила Старостенко.

Демонтаж пам'ятника. Фото: Ганна Старостенко

Повідомлення про демонтаж пам'ятника. Фото: скриншот допису Старостенко

Нагадаємо, у Києві в рамках кампанії по декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.

Додамо, у центрі Києва завершили знесення пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу. У процесі чого скульптурі довелося відрізати копита.