Возле Верховной Рады демонтировали советский памятник

Памятник участникам Январского вооруженного восстания в 1918 году. Фото: Анна Старостенко

В Мариинском парке в Киеве провели демонтаж очередного монумента большевистской власти сегодня, 23 декабря. Речь идет о советском памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Анна Старостенко.

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Работники коммунального предприятия "Благоустрій" провели демонтаж советской скульптуры участникам Январского вооруженного восстания 1918 года.

"Еще один символ большевистской тирании исчез из публичного пространства нашего города", — написала Старостенко.

Как отмечает депутат, памятник возвеличивал советскую власть. Большевики устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики.

"Нам десятилетиями навязывали в Герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", — подчеркнула Старостенко.

Демонтаж памятника. Фото: Анна Старостенко

Уведомление о демонтаже памятника. Фото: скриншот поста Старостенко

Напомним, в Киеве в рамках кампании по декоммунизации был демонтирован памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.

Добавим, в центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.