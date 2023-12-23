Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Возле Верховной Рады демонтировали советский памятник arrow

Возле Верховной Рады демонтировали советский памятник

23 декабря 2023 16:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Возле Верховной Рады демонтировали советский памятник
Памятник участникам Январского вооруженного восстания в 1918 году. Фото: Анна Старостенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Мариинском парке в Киеве провели демонтаж очередного монумента большевистской власти сегодня, 23 декабря. Речь идет о советском памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Читайте также:

Демонтаж памятника в Киеве

Работники коммунального предприятия "Благоустрій" провели демонтаж советской скульптуры участникам Январского вооруженного восстания 1918 года.

"Еще один символ большевистской тирании исчез из публичного пространства нашего города", — написала Старостенко.

Как отмечает депутат, памятник возвеличивал советскую власть. Большевики устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики.

"Нам десятилетиями навязывали в Герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", — подчеркнула Старостенко.

Демонтаж памятника
Демонтаж памятника. Фото: Анна Старостенко
Уведомление о демонтаже памятника
Уведомление о демонтаже памятника. Фото: скриншот поста Старостенко

Напомним, в Киеве в рамках кампании по декоммунизации был демонтирован памятник экипажу бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.

Добавим, в центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Актуальное по теме