Пешеходный мост в Киеве — история строительства и значение для города

Пешеходный мост на Труханов остров в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пешеходный мост, соединяющий центр Киева с Трухановым островом, уже десятилетиями является не просто инженерным сооружением, а настоящим символом отдыха и досуга киевлян. Его история начинается еще задолго до возведения - с момента, когда Труханов остров стал популярным местом летних прогулок и пляжного отдыха в первых десятилетиях XX века.

Новини.LIVE расскажет, как появился Пешеходный мост в Киеве и какие интересные исторические факты с ним связаны.

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В 1918 году на Трухановом острове обустроили первый пляж: укрепили береговую линию, установили кабинки для переодевания, что стало стартом киевской пляжной культуры. Здесь функционировал поселок с кафе, храмом, яхт-клубом и даже училищем. Однако добраться до острова было сложно — сначала это делали на лодках, а впоследствии и пароходах, которые не всегда справлялись с наплывом людей.

Учитывая многочисленные инциденты на воде и растущий спрос на безопасную переправу, еще в 1930-х годах возникла идея построения моста, однако реализовать ее помешала война.

Только в 1956-1957 годах инженеры Алексей Заваров и Владимир Суворов воплотили проект в жизнь. Кстати, между ними даже возник спор о целесообразности расположения моста, который решили пари - Заваров, кстати, выиграл даже ящик шампанского.

Сооружение получило название Парковый мост и стало первым в Киеве цельносварным пешеходным мостом. Его общая длина — 429 метров, ширина — 7 метров, а высота над уровнем Днепра - 26 метров. Такой проект позволил беспрепятственно пропускать суда, даже в период наводнения. Мост состоит из трех подвесных прогонов, поддерживаемых жесткими гиперболическими цепями, закрепленными на двух массивных пилонах высотой 32 метра.

Пешеходный мост на Труханов остров. Фото: kyiv.gov.ua

Парковый мост, как его еще называют, не имеет транспортной функции. Он создан исключительно для пешеходов и велосипедистов, облегчая доступ к зеленым зонам и пляжам Труханова острова.

С годами мост не потерял своей популярности. Наоборот - стал еще более привлекательным. В 2017 году провели масштабную реконструкцию: обновили покрытие, заменили перила, покрасили металлические элементы, установили современное полимерное покрытие с базальтовым щебнем. Также появились удобные подземные мусорники и ограничители движения - для того, чтобы автомобили не могли заезжать, но пешеходам ничего не мешало. В последние годы к мосту добавили еще и велосипедную дорожку, а вечером он сияет благодаря декоративной подсветке.

Люди на мосту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня Пешеходный мост — это не только путь к отдыху, но и один из знаковых символов Киева. Именно поэтому он до сих пор остается одним из самых любимых мест прогулок для жителей и гостей столицы.

Напомним, тем временем в Киеве разваливаются другие мосты. Так недавно киевляне сфотографировали повреждения на Индустриальном путепроводе.

Также жители столицы просят власти отремонтировать один из мостов и зарегистрировали петицию.