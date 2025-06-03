Пешеходный мост в Киеве — история строительства и значение для города

Построили на спор — как Киев получил Пешеходный мост
Пешеходный мост, соединяющий центр Киева с Трухановым островом, уже десятилетиями является не просто инженерным сооружением, а настоящим символом отдыха и досуга киевлян. Его история начинается еще задолго до возведения - с момента, когда Труханов остров стал популярным местом летних прогулок и пляжного отдыха в первых десятилетиях XX века.
Новини.LIVE расскажет, как появился Пешеходный мост в Киеве и какие интересные исторические факты с ним связаны.
Как в Киеве решили построить Пешеходный мост
В 1918 году на Трухановом острове обустроили первый пляж: укрепили береговую линию, установили кабинки для переодевания, что стало стартом киевской пляжной культуры. Здесь функционировал поселок с кафе, храмом, яхт-клубом и даже училищем. Однако добраться до острова было сложно — сначала это делали на лодках, а впоследствии и пароходах, которые не всегда справлялись с наплывом людей.
Учитывая многочисленные инциденты на воде и растущий спрос на безопасную переправу, еще в 1930-х годах возникла идея построения моста, однако реализовать ее помешала война.
Только в 1956-1957 годах инженеры Алексей Заваров и Владимир Суворов воплотили проект в жизнь. Кстати, между ними даже возник спор о целесообразности расположения моста, который решили пари - Заваров, кстати, выиграл даже ящик шампанского.
Сооружение получило название Парковый мост и стало первым в Киеве цельносварным пешеходным мостом. Его общая длина — 429 метров, ширина — 7 метров, а высота над уровнем Днепра - 26 метров. Такой проект позволил беспрепятственно пропускать суда, даже в период наводнения. Мост состоит из трех подвесных прогонов, поддерживаемых жесткими гиперболическими цепями, закрепленными на двух массивных пилонах высотой 32 метра.
Парковый мост, как его еще называют, не имеет транспортной функции. Он создан исключительно для пешеходов и велосипедистов, облегчая доступ к зеленым зонам и пляжам Труханова острова.
С годами мост не потерял своей популярности. Наоборот - стал еще более привлекательным. В 2017 году провели масштабную реконструкцию: обновили покрытие, заменили перила, покрасили металлические элементы, установили современное полимерное покрытие с базальтовым щебнем. Также появились удобные подземные мусорники и ограничители движения - для того, чтобы автомобили не могли заезжать, но пешеходам ничего не мешало. В последние годы к мосту добавили еще и велосипедную дорожку, а вечером он сияет благодаря декоративной подсветке.
Сегодня Пешеходный мост — это не только путь к отдыху, но и один из знаковых символов Киева. Именно поэтому он до сих пор остается одним из самых любимых мест прогулок для жителей и гостей столицы.
Напомним, тем временем в Киеве разваливаются другие мосты. Так недавно киевляне сфотографировали повреждения на Индустриальном путепроводе.
Также жители столицы просят власти отремонтировать один из мостов и зарегистрировали петицию.
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