Побудував будинок на землі природно-заповідного фонду — у Києві судитимуть чоловіка
Зловмисник звів свій будинок на території, яка належить природному заповіднику "Жуків острів". Ця ділянка є частиною природно-заповідного фонду і має статус ландшафтного заказника місцевого значення. Слідчі оголосили йому підозру і передали справу до суду.
Про це повідомило ГУНП у м. Києві у середу, 6 березня.
Працівники відділу розслідування злочинів проти довкілля за супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань під керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури Києва, викрила 54-річного жителя Дніпропетровщини. Він самовільно збудував будинок на земельній ділянці, а також сфальсифікував і використав офіційний документ.
Деталі слідства
Під час досудового розслідування поліція встановила, що чоловік збудував приватний будинок на земельній ділянці площею 0,0456 га й огородив його парканом. Зазначено, що ця земля знаходиться на території природного заповідника "Жуків острів". Потім він на основі сфальсифікованих документів зареєстрував право власності на будівлю.
За даними експертів Державної екологічної інспекції Столичного округу, внаслідок таких незаконних дій територіальна громада Києва зазнала матеріальної шкоди у розмірі майже 300 тисяч гривень.
Яке покарання загрожує зловмиснику
Слідчі оголосили зловмиснику підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 2 та 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Поліція завершила досудове розслідування і передала справу до суду. За ці злочини підозрюваному можуть дати до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві шахраї привласнили віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі.
Раніше ми писали, що у Львові затримали чоловіка, який привласнив приміщення в центрі міста. Зловмисник використав сфальсифіковані документи для реалізації своєї схеми.
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