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Побудував будинок на землі природно-заповідного фонду — у Києві судитимуть чоловіка

6 березня 2024 13:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Побудував будинок на землі природно-заповідного фонду — у Києві судитимуть чоловіка
Будинок на захопленій земельній ділянці. Фото: поліція Києва
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Зловмисник звів свій будинок на території, яка належить природному заповіднику "Жуків острів". Ця ділянка є частиною природно-заповідного фонду і має статус ландшафтного заказника місцевого значення. Слідчі оголосили йому підозру і передали справу до суду.

Про це повідомило ГУНП у м. Києві у середу, 6 березня.

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Працівники відділу розслідування злочинів проти довкілля за супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань під керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури Києва, викрила 54-річного жителя Дніпропетровщини. Він самовільно збудував будинок на земельній ділянці, а також сфальсифікував і використав офіційний документ. 

Деталі слідства

Під час досудового розслідування поліція встановила, що чоловік збудував приватний будинок на земельній ділянці площею 0,0456 га й огородив його парканом. Зазначено, що ця земля знаходиться на території природного заповідника "Жуків острів". Потім він на основі сфальсифікованих документів зареєстрував право власності на будівлю.

Захоплена земельна ділянка. Фото: поліція Києва
Захоплена земельна ділянка. Фото: поліція Києва

За даними експертів Державної екологічної інспекції Столичного округу, внаслідок таких незаконних дій територіальна громада Києва зазнала матеріальної шкоди у розмірі майже 300 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує зловмиснику 

Слідчі оголосили зловмиснику підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 2 та 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Поліція завершила досудове розслідування і передала справу до суду. За ці злочини підозрюваному можуть дати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві шахраї привласнили віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі.

Раніше ми писали, що у Львові затримали чоловіка, який привласнив приміщення в центрі міста. Зловмисник використав сфальсифіковані документи для реалізації своєї схеми.

Київ
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