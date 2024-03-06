Построил дом на земле природно-заповедного фонда — в Киеве будут судить мужчину
Злоумышленник построил свой дом на территории, принадлежащей природному заповеднику "Жуков остров". Этот участок является частью природно-заповедного фонда и имеет статус ландшафтного заказника местного значения. Следователи объявили ему подозрение и передали дело в суд.
Об этом сообщило ГУНП в Киеве в среду, 6 марта.
Сотрудники отдела расследования преступлений против окружающей среды при сопровождении работников Управления стратегических расследований под руководством специализированной экологической прокуратуры Киева разоблачили 54-летнего жителя Днепропетровщины. Он самовольно построил дом на земельном участке, а также сфальсифицировал и использовал официальный документ.
Детали следствия
В ходе досудебного расследования полиция установила, что мужчина построил частный дом на земельном участке площадью 0,0456 га и оградил его забором. Отмечено, что земля находится на территории природного заповедника "Жуков остров". Затем он на основе сфальсифицированных документов зарегистрировал право собственности на здание.
По данным экспертов Государственной экологической инспекции Столичного округа, в результате таких незаконных действий территориальная община Киева понесла материальный ущерб в размере почти 300 тысяч гривен.
Какое наказание грозит злоумышленнику
Следователи объявили злоумышленнику подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство), и 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Полиция завершила досудебное расследование и передала дело в суд. За эти преступления подозреваемому могут дать до трех лет лишения свободы.
Напомним, что недавно в Киеве мошенники присвоили виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи.
Ранее мы писали, что во Львове задержали мужчину , который присвоил помещение в центре города. Злоумышленник использовал сфальсифицированные документы для реализации своей схемы.
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