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Построил дом на земле природно-заповедного фонда — в Киеве будут судить мужчину

6 марта 2024 13:14
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Бригадир София
редактор
Построил дом на земле природно-заповедного фонда — в Киеве будут судить мужчину
Дом на захваченном земельном участке. Фото: полиция Киева
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Злоумышленник построил свой дом на территории, принадлежащей природному заповеднику "Жуков остров". Этот участок является частью природно-заповедного фонда и имеет статус ландшафтного заказника местного значения. Следователи объявили ему подозрение и передали дело в суд.

Об этом сообщило ГУНП в Киеве в среду, 6 марта.

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Сотрудники отдела расследования преступлений против окружающей среды при сопровождении работников Управления стратегических расследований под руководством специализированной экологической прокуратуры Киева разоблачили 54-летнего жителя Днепропетровщины. Он самовольно построил дом на земельном участке, а также сфальсифицировал и использовал официальный документ.

Детали следствия

В ходе досудебного расследования полиция установила, что мужчина построил частный дом на земельном участке площадью 0,0456 га и оградил его забором. Отмечено, что земля находится на территории природного заповедника "Жуков остров". Затем он на основе сфальсифицированных документов зарегистрировал право собственности на здание.

Захвачен земельный участок. Фото: полиция Киева
Захваченый земельный участок. Фото: полиция Киева

По данным экспертов Государственной экологической инспекции Столичного округа, в результате таких незаконных действий территориальная община Киева понесла материальный ущерб в размере почти 300 тысяч гривен.

Какое наказание грозит злоумышленнику

Следователи объявили злоумышленнику подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство), и 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Полиция завершила досудебное расследование и передала дело в суд. За эти преступления подозреваемому могут дать до трех лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Киеве мошенники присвоили виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи.

Ранее мы писали, что во Львове задержали мужчину , который присвоил помещение в центре города. Злоумышленник использовал сфальсифицированные документы для реализации своей схемы.

Киев
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