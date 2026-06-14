Прогноз погоди в Києві та області на завтра 15 червня від Укргідрометцентру

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 15 червня, буде мінливою з хмарністю. Синоптики прогнозують дощі та грози. Крім того, вночі температура повітря подекуди знизиться до +9 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 15 червня

Очікується короткочасний дощ, а по області місцями грози. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 15 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +9...+14 °С , вдень +18...+23 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.

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