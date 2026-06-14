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Головна Київ Початок тижня розпочнеться дощами: прогноз погоди в Києві на завтра

Початок тижня розпочнеться дощами: прогноз погоди в Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 17:12
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 15 червня від Укргідрометцентру
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 15 червня, буде мінливою з хмарністю. Синоптики прогнозують дощі та грози. Крім того, вночі температура повітря подекуди знизиться до +9 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 15 червня

Очікується короткочасний дощ, а по області місцями грози. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня
Погода в Україні 15 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С;
  • у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на віцепрезидента Автомобільної федерації України Олексія Мочанова, в Україні необхідно оновити підходи до підготовки майбутніх водіїв, зосередивши увагу на практичних навичках керування авто. Питання якості навчання знову актуалізувалося після гучної смертельної ДТП у Соломʼянському районі.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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